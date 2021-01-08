عرابة: توتّر إثر استفزازات الشرطة للأهالي

تشهد مدينة عرابة أجواءً متوتّرة لليوم الثاني على التوالي، مساء الجمعة، إثر استفزاز الشرطة الإسرائيليّة للأهالي أثناء محاولتها اعتقال شاب بذريعة رشق حافلة في المدينة بالحجارة.

والخميس، قامت الشرطة بإخلاء البسطات عن الأرصفة في الشارع الرئيسي، الأمر الذي رفضه أهالي المدينة. وخلال محاولات الإخلاء، تعرّضت حافلة في المدينة إلى الرشق بحجارة.

وزعمت الشرطة أنها دخلت إلى عرابة اليوم لاعتقال الشخص الذي رشق الحافلة بالحجارة، إلا أن الشاب رفض محاولات اعتقاله.

وذكر شهود عيان أن شبانا في المدينة منعوا شرطيًا من اعتقال الشاب، وأن الشرطي تعرّض للضرب.

وبيّن شريط فيديو من عرابة أن عنصرًا من الشرطة أطلق النار في الهواء بتوتّر أثناء التجمهر حولها لمتابعة محاولة اعتقال الشاب.