  2. محليات
  3. أخبار محلية

عرابة: توتّر إثر استفزازات الشرطة للأهالي

تاريخ النشر: 08/01/2021 - 22:44

عرابة: توتّر إثر استفزازات الشرطة للأهالي
من الشارع الرئيسي في عرابة
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

تشهد مدينة عرابة أجواءً متوتّرة لليوم الثاني على التوالي، مساء الجمعة، إثر استفزاز الشرطة الإسرائيليّة للأهالي أثناء محاولتها اعتقال شاب بذريعة رشق حافلة في المدينة بالحجارة.

والخميس، قامت الشرطة بإخلاء البسطات عن الأرصفة في الشارع الرئيسي، الأمر الذي رفضه أهالي المدينة. وخلال محاولات الإخلاء، تعرّضت حافلة في المدينة إلى الرشق بحجارة.

وزعمت الشرطة أنها دخلت إلى عرابة اليوم لاعتقال الشخص الذي رشق الحافلة بالحجارة، إلا أن الشاب رفض محاولات اعتقاله.

وذكر شهود عيان أن شبانا في المدينة منعوا شرطيًا من اعتقال الشاب، وأن الشرطي تعرّض للضرب.

وبيّن شريط فيديو من عرابة أن عنصرًا من الشرطة أطلق النار في الهواء بتوتّر أثناء التجمهر حولها لمتابعة محاولة اعتقال الشاب.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#عرابة
#إطلاق نار
#العنف والجريمة

حوارات

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بالدريجات في النقب
مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بالدريجات في النقب

2021-01-08

الخطّة الحكومية لمكافحة العنف: مراكز الشرطة الآن.. الباقي بعد الانتخابات
الخطّة الحكومية لمكافحة العنف: مراكز الشرطة الآن.. الباقي بعد الانتخابات

2021-01-08

أم الفحم: تظاهرة أمام مقر الشرطة ضد تواطئها في جرائم العنف
أم الفحم: تظاهرة أمام مقر الشرطة ضد تواطئها في جرائم العنف

2021-01-08

الأكثر قراءة

الإغلاق المحُكم في البلاد: الأنظمة والقيود الجديدة

الإغلاق المحُكم في البلاد: الأنظمة والقيود الجديدة

2021-01-07
بعد مقتل 4 أشخاص بأعمال عنف: الكونغرس يصادق على انتخاب بايدن رئيسا لأميركا

بعد مقتل 4 أشخاص بأعمال عنف: الكونغرس يصادق على انتخاب بايدن رئيسا لأميركا

2021-01-07
اقتحام الكونغرس: حظر للتجول في واشنطن والأمن يسيطر على محيط الكابيتول

اقتحام الكونغرس: حظر للتجول في واشنطن والأمن يسيطر على محيط الكابيتول

2021-01-07
إصابة رئيس بلدية أم الفحم السابق د. سليمان إغبارية بجريمة إطلاق نار

إصابة رئيس بلدية أم الفحم السابق د. سليمان إغبارية بجريمة إطلاق نار

2021-01-07
العدوان الإسرائيلي على سورية: 3 قتلى موالين لإيران و11 مصابا

العدوان الإسرائيلي على سورية: 3 قتلى موالين لإيران و11 مصابا

2021-01-07