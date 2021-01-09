أم الفحم: 37 حالة وفاة بسبب كورونا

سجلت مدينة أم الفحم 37 حالة وفاة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، علمًا أنها مصنفة ضمن المنطقة الحمراء حسب مخطط الشارة الضوئية لوزارة الصحة.

وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أن "عدد الإصابات الجديدة بعدوى الفيروس التي جرى تشخيصها بالأمس، الجمعة، بلغ 37 حالة جديدة".

وأضاف أن "محطة فحص كورونا في السوق البلدي ستعمل من الساعة الثانية عشر ظهرا ولغاية السابعة مساء".

وختم فؤاد بالقول "فرصة أخيرة اليوم لمؤمني ’كلاليت’ للتطعيم في عيادة الظهر حتى الساعة الثامنة مساء، مؤمني عيادتي ’مكابي’ و’مؤحيدت’ عليهم حجز دور مسبق في صناديق المرضى مباشرة".