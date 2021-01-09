رهط: وقفة احتجاجية ضد تفشي العنف وتواطؤ الشرطة

احتشد العشرات من أهالي مدينة رهط والنقب، اليوم، السبت، أمام المركز الجماهيري في مركز المدينة، بدعوة من اللجنة الشعبية في المدينة احتجاجًا على تفشي ظاهرة العنف وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية مع عصابات الإجرام.

وحمل المتظاهرين لافتات تحمّل مسؤولية انتشار العنف للشرطة الإسرائيلية، وتطالب بجمع السلاح غير المرخّص.

من الوقفة ("عرب ٤٨")

وطالب المتحدثون في كلماتهم الشرطة بوقف التمييز العنصري المتمثل في بطء حل قضايا العنف في المجتمع العربي وعدم النظرة الجدية اتجاهها في مقابل سرعة الحل وملاحقة المجرمين في المجتمع اليهودي.

وطالب المحتجون باستمرار الفعاليات الاحتجاجية وانضمام أهالي باقي قرى النقب للاحتجاج على العنف المستشري وإصلاح ذات البين.

والليلة الماضية، قتل الشاب صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) في جريمة إطلاق نار خلال شجار بقرية دريجات، شماليّ النقب.

وأضاف شهود العيان أن الشجار تخلّلته محاولة دهس.

وفي بيان صدر عنها اليوم، السبت، قالت الشرطة إنها اعتقلت شابا (25 عاما) من الدريجات في النقب، بشبهة الضلوع في جريمة قتل الشاب أبو حماد.

وأصيب في الشجار شابان آخران بجراح متفاوتة، نقلا على إثرها لتلقّي العلاج في مشفى "سوروكا" في بئر السبع.

وتشهد البلدات العربية جرائم عنف بصورة يوميّة، أسفرت عن مقتل 4 شبان منذ بداية العام، إضافة إلى مقتل 4 أقرباء في شجار بكفر عقب، الأسبوع الماضي.