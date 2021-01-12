110263 عاطلا عن العمل منذ بد الإغلاق الثالث

أفادت معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 11026عاطلا عن العمل منذ بداية الإغلاق الثالث في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2020، وفقا للمعطيات التي وثقتها مكاتب التشغيل في مؤسسة التأمين الوطني.

وتظهر بيانات مكاتب التشغيل أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 11029 عاطلا عن العمل، بينما منذ دخول الإغلاق المشدد حيز التنفيذ عند منتصف ليل الخميس-الجمعة، تم تسجيل 50337 عاطلا عن العمل، بحيث تم تسجيل ما مجموعه 110263 عاطلا جديدا عن العمل.

وبحسب البيانات، تم إخراج 91460 منهم إلى إجازة غير مدفوعة الثمن، بحيث تبلغ نسبتهم من الباحثين عن عمل جديد نحو 83%، فيما تم فصل وطرد 18803 منهم أو ممن قدموا استقالتهم، وتبلغ نسبتهم 17%، من جميع المسجلين في مكاتب التشغيل منذ بداية الإغلاق.

ويتوقع أن يبلغ عدد العاطلين عن العمل مع نهاية الإغلاق الثالث حوالي 900 ألف عاطل عن العمل، فيما لا تستبعد إمكانية الارتفاع في حصيلة العاطلين عن العمل، وذلك حتى في حال تعليق الإغلاق وفتح سوق العمل.

يذكر أن التوقعات الأصلية لمكاتب التشغيل بشأن العاطلين عن العمل أو ممن سيتم إخراجهم إلى إجازة مدفوعة الثمن خلال الإغلاق الثالث، تتراوح ما بين 90 ألف إلى 120 ألف باحث عن عمل جديد، وهو رقم أقل بكثير من الإغلاق السابق.

يشار إلى أنه في الإغلاق الأول، تم تسجيل حوالي مليون شخص في سجلات البطالة. لكن من الناحية العملية، بعد أسبوع ونصف في الإغلاق الثالث، تم تسجيل 60 ألفا فقط.

ووفقا لبيانات الإغلاق الثالث، يبدو أنه في حال يمكن للجميع السفر أينما يريدون في البلاد والتنقل من وإلى أماكن العمل، فإن أصحاب العمل الذين لم يجبروا على الإغلاق لم يروا الحاجة إلى إخراج العمال إلى إجازة غير مدفوعة الثمن.

ومع تشديد الإغلاق، قامت مكاتب التشغيل بحتلنة وتحديث توقعاتها لعدد العاطلين الجدد عن العمل من 120-150 ألف عاطل، ومع إدخال القيود الجديدة، بدأت الأعداد في الارتفاع.

في نهاية الأسبوع، تم تسجيل 21000 باحث عن عمل جديد، وفي يوم الأحد 18500. وإذا استمر معدل التسجيل السريع، سيتم تجاوز الـ150 ألف عاطل جديد عن العمل بحلول نهاية الأسبوع.

وأظهرت معيطات مكاتب التشغيل أنه قبل بدء الإغلاق الثالث بلغ إجمالي العاطلين عن العمل 750 ألفا، لكن بحلول نهاية الإغلاق وتعليق الإجراءات المشددة وفتح سوق العمل ، من المتوقع أن يرتفع الرقم إلى 900 ألف عاطل عن العمل.