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اعتقال 10 أشخاص إثر شجار بكفر مندا

تاريخ النشر: 14/01/2021 - 12:02

اعتقال 10 أشخاص إثر شجار بكفر مندا
كفر مندا، الليلة الماضية
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة 10 أشخاص من كفر مندا، الليلة الماضية، إثر شجار نشب في القرية بمشاركة عشرات الأشخاص.

واستخدم المتشاجرون الألعاب النارية والحجارة وزجاجات حارقة.

وفرقت قوات الشرطة المتشاجرين واعتقلت 9 مشتبهين، وادعت أنه خلال عملها رصد أحد أفرادها مشتبها به ألقى عليه زجاجة حارقة. ولم يصب الشرطي بأذى وتمكن من اعتقال المشتبه به، وهو شاب في العشرينيات من عمره، سيعرض على المحكمة اليوم لجلسة تمديد اعتقاله.

يشار إلى أن كفر مندا تأثرت بأجواء انتخابات السلطة المحلية الأخيرة التي جرت يوم 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، وفاز بها مؤنس عبد الحليم بفارق 26 صوتا فقط عن منافسه علي خضر زيدان.

هذا، وشهدت القرية أجواء مشحونة واعتداءات على المواطنين الآمنين وحرمات البيوت، عدة مرات، على خلفية الانتخابات المحلية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#كفر مندا
#شجارات
#اعتقالات

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