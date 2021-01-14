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مصرع شاب من باقة الغربية بحادث طرق في تل أبيب

تاريخ النشر: 14/01/2021 - 07:20

مصرع شاب من باقة الغربية بحادث طرق في تل أبيب
مكان الحادث في تل أبيب (تصوير الإسعاف)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

لقي الشاب عمر عاطف إبراهيم بيادسة (19 عاما)، من مدينة باقة الغربية، مصرعه فجر اليوم الخميس، جراء حادث طرق وقع على شارع "أيلون" في تل أبيب.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح جراء حادث طرق وقع على شارع "أيالون" في مساره عند مفرق "هشلوم" في تل أبيب، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقام بمحاولات إنعاش الشاب الجريح، إلا أنه تم إقرار وفاته على الفور.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، حيث دلت التحقيقات الأولية أن الحديث يدور عن سائق دراجة نارية من مدينة باقة الغربية، الذي تزحلقت دراجته لأسباب لم تتضح بعد، وسقط على الشارع، وعثر عليه على بعد عشرات الأمتار من دراجته النارية.

ولقي 301 شخصا في البلاد مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، مقارنة بـ352 ضحية في العام 2019، إذ طرأ انخفاض على عدد الضحايا بـ51 ضحية، إثر القيود التي فرضت بسبب انتشار جائحة كورونا.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2020 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 99 ضحية مقابل 110 ضحايا في العام 2019، ما يشير إلى انخفاض بعدد الضحايا؛ حسبما يستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد.

كما يستدل من المعطيات نفسها على مستوى البلاد، أن 81 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث الدهس في العام 2020 مقارنة بـ89 في العام 2019 (انخفاض بنسبة 9%)، فيما لقي 68 شخصا مصارعهم في حوادث دراجات نارية مقارنة بـ65 ضحية في العام 2019 (ارتفاع بنسبة 5%).

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