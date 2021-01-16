إصابة خطيرة في حادث قرب باقة الغربية

أصيب رجل، يبلغ من العمر 54 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث على شارع رقم 574 بالقرب من مدينة باقة الغربية، صباح اليوم السبت.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراْء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 10:30 حول اصطدام بين دراجتين هوائيتين على شارع 574، وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية لمصاب عانى جراحا خطيرة في منطقة الرأس وأطراف جسده".

وأحيل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.