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كورونا: 45 بلدة عربية في المنطقة الحمراء

تاريخ النشر: 18/01/2021 - 15:27

كورونا: 45 بلدة عربية في المنطقة الحمراء
محطة فحص كورونا (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

بيّنت معطيات وزارة الصحة حول مستجدات فيروس كورونا المستجد، تشخيص أكثر من 10 آلاف حالة نشطة في المجتمع العربي لغاية صباح اليوم، الإثنين.

وبحسب المعطيات نفسها، فإن أكثر من 40 بلدة عربية تتواجد في المنطقة الحمراء وفقا لمخطط الشارة الضوئية لوزارة الصحة.

ومما يذكر أن "عدد مرضى كورونا في البلاد بلغ 551689 حتى صباح اليوم بينهم 4005 وفيات، ومن مجمل الإصابات 1130 إصابة خطيرة علمًا أن عدد الحالات النشطة حاليا بلغ 80436، وحصل على الجرعة الأولى من التطعيم 2116257 وعلى الجرعة الثانية 309065 شخصا".

ويستدل من معطيات أصدرتها الهيئة العربية للطوارئ بالأمس، أن عدد الإصابات في البلدات العربية ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنحو 7015 إصابة جديدة مع تسجيل ارتفاع بنحو 200 إصابة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، في المقابل وعلى مستوى البلاد فقد بلغ عدد المصابين الجدد خلال الأسبوع الماضي 57695 مع تسجيل ارتفاع بلغ 6254 إصابة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، وبهذا انخفضت نسبة الإصابات الجديدة في البلدات العربية إلى نحو 12.2% من مجمل الحالات النشطة بالبلاد.

وشملت قائمة البلدات العربية الحمراء كل من: أبو غوش، عين قينيا، طلعة عارة، عين ماهل، نحف، الرامة، دالية الكرمل، طرعان، كوكب أبو الهيجاء، دير حنا، البقيعة، معليا، الكعبية طباش حجاجرة، شعب، عسفيا، يركا، جت المثلث، عين نقوبا، مجدل شمس، الشبلي أم الغنم، يانوح جث، ساجور، كفر كنا، إبطن، الناصرة، أم الفحم، طمرة، سخنين، بئر المكسور، بسمة طبعون، يافة الناصرة، عبلين، كفر مندا، كابول، الفريديس، البعنة، الجش، دبورية، العزير، اللد، الرملة، جولس، دير الأسد، كفر مصر والرينة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#كورونا
#فيروس كورونا
#المنطقة الحمراء
#المجتمع العربي
#البلدات الحمراء

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