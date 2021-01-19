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أوامر هدم لمساكن في عرب العقبي بالنقب

تاريخ النشر: 19/01/2021 - 11:49

أوامر هدم لمساكن في عرب العقبي بالنقب
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اقتحمت وحدة "يوآف" الشرطية التابعة لما تُسمى "سلطة تطوير النقب" والمسؤولة عن تنفيذ عمليات هدم المنازل في البلدات العربية بالنقب، جنوبي البلاد، قرية عرب العقبي، صباح اليوم الثلاثاء.

وقال عدد من الأهالي إن الوحدة ألصقت أوامر هدم على مساكن عدة تعود لعائلة النباري.

وواصلت السلطات هدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، حديثًا، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.

هذا، ويشار إلى أن بلدات عربية شهدت تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في الطيرة واللد وكفر قاسم في الآونة الأخيرة، ومساكن العراقيب التي هُدمت للمرة 181 على التوالي وغيرها في منطقة النقب.

اقرأ/ي أيضًا | هدم العراقيب للمرة 181

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#النقب
#عرب العقبي
#سلطة تطوير النقب
#هدم المنازل

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