ارتفاع منسوب المياه في طبرية بـ6 سنتيمترات في اليوم الأخير

ارتفع منسوب المياه في بحيرة طبرية بـ6 سنتيمترات في اليوم الأخير، حسب معطيات نشرتها سلطة المياه صباح اليوم، الأربعاء.

وارتفع منسوب المياه في بحيرة طبرية بفعل تدفق كميات كبيرة من مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على المناطق المجاورة لطبرية إلى البحيرة، في اليوم الأخير، بعد أن ارتفع بـ4.5 سنتيمترات في اليوم الذي سبقه.

وأشارت سلطة المياه إلى أن منسوب المياه في بحيرة طبرية بلغ 209.795 تحت سطح البحر، حسب فحص أجراه موظفو السلطة، صباح اليوم.

وأشارت السلطة إلى أنه ينقص البحيرة 99.5 سنتيمترا لامتلائها بشكل كامل. وارتفع منسوب المياه منذ يوم الخميس الماضي 16 سم.