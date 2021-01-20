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المستشفيات الأهلية تدعو لمظاهرة قبالة مكتب رئيس الحكومة

تاريخ النشر: 20/01/2021 - 15:14

المستشفيات الأهلية تدعو لمظاهرة قبالة مكتب رئيس الحكومة
من خيمة الاحتجاج بالقدس
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

دعا مديرو سبعة مستشفيات أهلية (مستشفى الناصرة - الإنجليزي، المستشفى الفرنسي، مستشفى العائلة المقدسة، مستشفى هداسا، مستشفى شعريه تسيديك، لنيادو ومعيانيه يشوعا)، إلى المشاركة مظاهرة احتجاجية أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس، يوم غد الخميس الساعة 10:30.

وأكدوا أنه المئات من الطواقم الطبية والإدارية في هذه المستشفيات ستشارك في مظاهرة الغد.

وقال مديرو المستشفيات إنهم قرروا "تنظيم المظاهرة بعد مرور خمسة أيام على إقامة خيمة الاعتصام أمام مبنى وزارة المالية التي ما زالت تتجاهل مطالبنا العادلة، وإنصاف المستشفيات الأهلية، ومساواة ميزانياتها مع المستشفيات الحكومية".

تجدر الإشارة إلى أن مديري المستشفيات الأهلية السبعة نصبوا، منذ صباح يوم الأحد الماضي، خيمة اعتصام قبالة مبنى وزارة المالية بالقدس، وذلك احتجاجا على التمييز والغبن في الميزانيات لهذه المستشفيات مقارنة مع المستشفيات الحكومية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#المستشفيات الأهلية
#ميزانيات
#مظاهرات احتجاجية

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