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رغم الإغلاق: السماح لطلاب الثانويات التقدم للامتحانات بالمدارس

تاريخ النشر: 20/01/2021 - 07:24

رغم الإغلاق: السماح لطلاب الثانويات التقدم للامتحانات بالمدارس
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

في أعقاب قرار الحكومة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، بتمديد الاغلاق لغاية31.1.2021، تم المصادقة على اقتراح وزير التربية والتعليم، يوآب غالانت، باستثناء امتحانات العلامة الواقية وامتحانات البجروت لطلاب الصف الحادي عشر والصف الثاني عشر، وذلك بالسماح للطلاب الحضور إلى المدارس لتقديم الامتحانات.

وحسب برنامج الامتحانات: في تاريخ 24.1.2021 سيتقدم الطلاب لامتحان البجروت بموضوع اللغة الانجليزية (الشفوي)، وبتاريخ 1.2.2021 سيتقدّم الطلاب لامتحان بجروت الرياضيات.

وستنتهي امتحانات البجروت الموعد الشتوي ستنتهي بتاريخ25.2.2021 ، ووفق البرنامج الجديد لوزارة التربية في اعقاب الوضع القائم سيتم افتتاح برنامج الامتحانات في نيسان/أبريل المقبل.

وستنشر الوزارة التعليمات المتعلقة بالامتحانات وفق تعليمات وزارة الصحة بشكل منظم لاحقا.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، على تمديد الإغلاق المشدد الذي تفرضه للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حتى يوم الأحد 31 كانون الثاني/ يناير الجاري، كما صادقت الحكومة على إلزام العائدين من الخارج بإجراء فحص للكشف عن الإصابة بالفيروس قبل رحلة العودة بـ72 على حد أقصى.

وفي أعقاب ذلك، سيتم تعليق التعليم الوجاهي في جميع المدارس ومختلف المراحل التعليمية، على أن يستمر التعليم عبر منظومة "زووم"، على أن يسمح للطلاب التعليم الخاص والشبيبة في ضائقة مواصلة التعليم في المؤسسات التربوية والتعليمية والمدارس، كما سيسمح للطلاب والطالبات خلال فترة الإغلاق التوجه للمدارس لإجراء امتحانات العلامات الواقية وامتحانات البجروت.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#كورونا في إسرائيل
#التعليم في المدارس
#التعليم عن بعد
#أمتحانات البجروت
#المدارس الثانوية
#الإغلاق

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