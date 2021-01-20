مجلس جسر الزرقاء يطالب بإلغاء مخالفات كورونا لسكان القرية 

أبرق رئيس مجلس جسر الزرقاء المحلي، مراد عماش، صباح اليوم الأربعاء، رسالة إلى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، أمير أوحانا، مطالبًا إياه بإلغاء المخالفات التي تم تحريرها لسكان من قرية جسر الزرقاء بادعاء عدم الانصياع لتعليمات وزارة الصحة الخاصة بجائحة كورونا.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب ما نشر، أمس، في القنوات المختلفة عن كمية المخالفات التي تم تحريرها لسكان القرية والتي تصل إلى نسبة %30.

مراد عماش

وجاء في نص الرسالة: "أتساءل، هل يحظى باقي السكان والمواطنين، لا سيما في المجتمع المتدين بذات التعامل والحزم في تحرير المخالفات؟ يتفاقم الشعور لدينا ولدى السكان بأن التعامل هو انتقائي!".

وطالب رئيس مجلس جسر الزرقاء المحلي، الوزير أوحنا، بإلغاء المخالفات والعمل على زيادة الوعي ونشر سبل الوقاية للمواطنين عوضا عن استخدام آلية تحرير المخالفات التي تثقل كاهل المواطن لا سيما في هذه الفترة الحرجة.