انخفاض في مناقصات تسويق قسائم البناء بالبلدات العربية

يستدل من معطيات نشرها المركز العربي للتخطيط البديل، اليوم الخميس، أنه في العام 2020 نشرت 53 مناقصة لتسويق قسائم معدة لبناء المساكن، 6 مناقصات لقسائم تجارية 2 مناقصات لقسائم صناعية في البلدات العربية من قبل سلطة الأراضي.

وذكر المركز أن عدد الوحدات السكنية التي نشرت للتسويق عام 2020 هو 3878 وحدة سكنية موزعة على 933 قسيمة بناء للسكن. وهذا أقل بـ15% من عدد الوحدات السكنية التي نشرت للتسويق عام 2019، إذ بلغ 4536 وحدة سكنية موزعة على 1235 قسيمة بناء للسكن. كما أن العدد أقل بـ31.5% من عدد الوحدات السكنية التي نشرت للتسويق عام 2018.

وكان توزيع القسائم والمناقصات حسب الألوية، على النحو التالي:

وأشار المركز إلى أن عدد الوحدات السكنية التي نشرت للتسويق خلال الأعوام الخمسة الأخيرة ازدادت عموما، وعلى الرغم من ذلك، شهد عام 2020 انخفاضًا حادًا بعدد المناقصات المعلن عنها لتسويق القسائم.

وفيما يلي جدول يظهر مقارنة بين عدد المناقصات وعدد الوحدات السكنية المعلن عنها للتسويق في الأعوام الخمسة الأخيرة: