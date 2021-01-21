مظاهرة حاشدة بالقدس دعما لنضال المستشفيات الأهلية

شارك عدد كبير من الطواقم الطبية والعشرات من الداعمين لنضال المستشفيات الأهلية في مظاهرة احتجاجية أمام مكتب رئيس الحكومة في مدينة القدس، قبل ظهر اليوم الخميس.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات مطالبة بحقوقهم، ورددوا هتافات داعية إلى منح المستشفيات الأهلية ميزانيات كافية لمواجهة أزمتها في ظل انتشار جائحة كورونا.

وحضر إلى خيمة الاحتجاج في القدس عدد من نواب القائمة المشتركة، وشاركوا في المظاهرة، مؤكدين دعمهم لنضال المستشفيات الأهلية.

وتحدث في المظاهرة مدير مستشفى الناصرة (الإنجليزي)، بروفيسور فهد حكيم، وقال إنه "علينا أن نكون في المستشفيات لنخدم مرضانا، ومن المعيب لهذه الدولة أن نتواجد هنا ونطالب بحقوق مستشفياتنا ومرضانا، ما يحصل هنا هو أمر معيب لوزير المالية الذي يتجاهل مطالبنا، ندعو رئيس الحكومة إلى التدخل فوراً وقبل فوات الأوان وإلا سنضطر مرغمين عدم إعطاء جمهورنا ما يستحقه من رعاية طبية".

وأكدت المستشفيات الأهلية (مستشفى الناصرة - الإنجليزي، المستشفى الفرنسي، مستشفى العائلة المقدسة، مستشفى هداسا، مستشفى شعريه تسيديك، لنيادو ومعيانيه يشوعا)، على استمرار نضالها احتجاجًا على شح الميزانيات ورفض مطالب المستشفيات من وزارة المالية، وطالبت بتوفير الميزانيات لها ومساواتها مع المستشفيات الحكومية.