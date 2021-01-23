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سخنين: شجار بين عائلتين واعتقال 5 مشتبهين

تاريخ النشر: 23/01/2021 - 11:55

سخنين: شجار بين عائلتين واعتقال 5 مشتبهين
من مكان الشجار في سخنين، فجر اليوم
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

اعتقلت الشرطة فجر اليوم، السبت، 5 مشتبهين بالضلوع في شجار بين عائلتين تخلله إطلاق نار وإلقاء حجارة في حي "النصارى" في مدينة سخنين.

وجاء في التفاصيل، أن شجارا بضلوع العشرات نشب بين عائلتين، وفي أعقاب ذلك استدعيت الشرطة وأقدمت عناصرها على فض الشجار بواسطة إطلاق النار في الهواء.

وادعت الشرطة أن أحد أفرادها أصيب بجروح نتيجة إلقاء الحجارة خلال الشجار، بالإضافة إلى إلحاق الضرر في دوريتها.

هذا، ومن المزمع أن تنظر المحكمة في وقت لاحق من مساء اليوم بطلب تمديد فترة اعتقال المشتبه بهم على ذمة التحقيق.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#شجار
#العنف والجريمة
#سخنين

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