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الثلاثاء: محطات لإجراء فحص كورونا بالمجتمع العربي

تاريخ النشر: 26/01/2021 - 10:09

الثلاثاء: محطات لإجراء فحص كورونا بالمجتمع العربي
محطة فحص كورونا بدير الأسد (أرشيفية- تصوير المجلس)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تعمل محطات لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في عدد من البلدات العربية، اليوم الثلاثاء، حَسَبَ ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم.

وأشارت الوزارة إلى أن إجراء الفحوص بحاجة إلى تقديم توصية طبية أو إحالة للكشف الطبي.

محطات مفتوحة حَسَبَ البرنامج التالي:

دير الأسد، بجانب المجلس المحلي 09:00-16:00

حرفيش، المركز الجماهيري 09:00-16:00

معالوت ترشيحا، موقف بحيرة مونفورت 09:00-16:00

عرّابة، القاعة الرياضية 10:00-17:00

جت، مسجد البيان 09:00-16:00

الناصرة، موقف البلدية 10:00-17:00

أبو غوش، المدرسة التكنولوجية 14:00-20:00

وفي القدس المحتلة، تقام محطة الفحص وفقًا للبرنامج التالي:

القدس، جبل المكبر 12:00-19:00.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#مستجدات كورونا
#بلدات عربية

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