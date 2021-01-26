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النقب: أهالي بئر هداج يتظاهرون ضد أوامر الهدم

تاريخ النشر: 26/01/2021 - 17:00

النقب: أهالي بئر هداج يتظاهرون ضد أوامر الهدم
من الوقفة الاحتجاجية لأهالي بئر هداج
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

تظاهر عدد من أهالي قرية بئر هداج بمنطقة النقب في مفرق القرية، احتجاجا على توزيع أوامر الهدم بشكل استفزازي واستمرار مضايقتهم من قبل السلطات الإسرائيلية.

وجاءت هذه الوقفة في أعقاب استمرار التضييق وتوزيع أوامر الهدم على المواطنين في الأيام الأخيرة.

ورفع المتظاهرون خلال الوقفة لافتات منددة بأوامر الهدم ومصادرة الأراضي وأخرى طالبت بالاعتراف بالقرى غير المعترف بها في النقب.

وفي سياق التضييق والهدم في النقب، تعرضت قرية العراقيب في الأيام الأخيرة للهدم للمرة 182 على التوالي في محاولة لدفع الأهالي للإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم، فيما ألصقت وحدة "يوآف" الشرطية التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب" والمسؤولة عن تنفيذ عمليات هدم المنازل في البلدات العربية هناك، أوامر هدم على مساكن تعود لعائلة النباري في قرية عرب العقبي.

وواصلت السلطات هدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، حديثًا، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.

هذا، ويشار إلى أن بلدات عربية شهدت تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في الطيرة واللد وكفر قاسم في الآونة الأخيرة، ومساكن العراقيب التي هُدمت للمرة 182 على التوالي وغيرها في منطقة النقب.

اقرأ/ي أيضًا | هدم العراقيب للمرة 182

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النقب: أهالي بئر هداج يتظاهرون ضد أوامر الهدم

النقب: أهالي بئر هداج يتظاهرون ضد أوامر الهدم

النقب: أهالي بئر هداج يتظاهرون ضد أوامر الهدم

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