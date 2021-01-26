  2. محليات
  3. أخبار محلية

بيدوفيليا: اعتقال 23 مشتبها بجرائم جنسية عبر الإنترنت

تاريخ النشر: 26/01/2021 - 11:13

بيدوفيليا: اعتقال 23 مشتبها بجرائم جنسية عبر الإنترنت
(توضيحية- تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة 23 شخصا للاشتباه بأنهم نفذوا جرائم تتعلق بالتحرش الجنسي بالأطفال "بيدوفيليا" عبر شبكة التواصل الاجتماعي عن طريق إرسال صور وأشرطة فيديو إباحية ورسائل نصية تحمل طابعًا جنسيًا إلى عميلة للشرطة انتحلت هوية فتاة قاصر.

وضبطت الشرطة خلال تفتيش منازلهم حواسيب ومعدات أخرى استخدمت، على ما يبدو، لاقتراف الجرائم.

ووفقا للشرطة فإنه بالرغم من أن عميلة الشرطة عرّفت عن نفسها على أنها فتاة قاصر إلا أن المشتبه بهم أرسلوا لها رسائل ذات طابع جنسي وحاولوا إقناعها بالقيام بأعمال مشينة وتصوير نفسها وأن ترسل صور ذات طابع جنسي، كما عرض عليها عدد من المشتبهين مقابلتها وأرسلوا لها صورا جنسية ومواد إباحية.

هذا، ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في حيفا في طلب الشرطة لتمديد اعتقال بعض المعتقلين على ذمة التحقيق، اليوم.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#بيدوفيليا
#تحرش جنسي

حوارات

د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس
د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس

2021-01-23

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست
ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

2021-01-16

د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين
د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين

2021-01-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تمديد اعتقال مشتبهين بقتل امرأة من باقة الغربية
تمديد اعتقال مشتبهين بقتل امرأة من باقة الغربية

2021-01-26

الثلاثاء: محطات لإجراء فحص كورونا بالمجتمع العربي
الثلاثاء: محطات لإجراء فحص كورونا بالمجتمع العربي

2021-01-26

إصابتان خطيرتان إثر انهيار صخور في عرابة
إصابتان خطيرتان إثر انهيار صخور في عرابة

2021-01-26

الأكثر قراءة

معارضة واسعة لخطّة نتنياهو للمساعدات المالية

معارضة واسعة لخطّة نتنياهو للمساعدات المالية

2021-01-25

"فتح كامل أو جزئي لجهاز التعليم.. الإثنين"

2021-01-25
اجتماع مركبات المشتركة دون إحراز تقدم

اجتماع مركبات المشتركة دون إحراز تقدم

2021-01-25
الطفرة البريطانية تقلب حسابات نتنياهو: الخطة الاقتصادية

الطفرة البريطانية تقلب حسابات نتنياهو: الخطة الاقتصادية "رشوة انتخابية"

2021-01-25
يافا تشيّع ضحية جريمة القتل محمد أبو نجم

يافا تشيّع ضحية جريمة القتل محمد أبو نجم

2021-01-25