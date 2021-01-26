بيدوفيليا: اعتقال 23 مشتبها بجرائم جنسية عبر الإنترنت

اعتقلت الشرطة 23 شخصا للاشتباه بأنهم نفذوا جرائم تتعلق بالتحرش الجنسي بالأطفال "بيدوفيليا" عبر شبكة التواصل الاجتماعي عن طريق إرسال صور وأشرطة فيديو إباحية ورسائل نصية تحمل طابعًا جنسيًا إلى عميلة للشرطة انتحلت هوية فتاة قاصر.

وضبطت الشرطة خلال تفتيش منازلهم حواسيب ومعدات أخرى استخدمت، على ما يبدو، لاقتراف الجرائم.

ووفقا للشرطة فإنه بالرغم من أن عميلة الشرطة عرّفت عن نفسها على أنها فتاة قاصر إلا أن المشتبه بهم أرسلوا لها رسائل ذات طابع جنسي وحاولوا إقناعها بالقيام بأعمال مشينة وتصوير نفسها وأن ترسل صور ذات طابع جنسي، كما عرض عليها عدد من المشتبهين مقابلتها وأرسلوا لها صورا جنسية ومواد إباحية.

هذا، ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في حيفا في طلب الشرطة لتمديد اعتقال بعض المعتقلين على ذمة التحقيق، اليوم.