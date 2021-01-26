3,567 مخالفة كورونا في يوم واحد بالبلاد

فرضت الشرطة الإسرائيلية، أمس الإثنين، 3,567 مخالفة في كافة أنحاء البلاد، بادعاء انتهاكات مختلفة لأنظمة الطوارئ بشأن مكافحة وباء كورونا.

ويستدل من المعطيات أن معظم المخالفات سُجّلت إثر الخروج من المنزل لهدف غير حيوي، إذ بلغت 2,444 مخالفة بسبب الخروج من المنزل لمسافة أكثر من 1،000 متر لغرض غير ضروري، و916 مخالفة لعدم استخدام الكمامة و49 مخالفة بسبب انتهاك الحجر المنزلي و69 مخالفة إثر انتهاكات محال تجارية و57 مخالفة بسبب التواجد في مكان عام أو في محل حُظر نشاطه.

ووفقا للشرطة فإنها رصدت، أمس، في بلدة "أزور" مجمعا لتأجير الغرف والذي عمل خلافاً للتعليمات. وفرض أفراد الشرطة مخالفة بقيمة 5000 شيكل لصاحب المكان ولمشغلته واستُدعي صاحب المكان إلى جلسة استماع في الشرطة. وفرضت مخالفات قدرة كل واحدة 500 شيكل للأشخاص الذين تواجهوا في المكان. وأصدرت الشرطة، اليوم، أمر إغلاق للمكان لمدة 7 أيام.

وشددت الشرطة بأنها تواصل العمل بشكل مركز لتطبيق القانون بشأن أنظمة الطوارئ بهدف الحفاظ على السلامة العامة وأمن وصحة الجمهور.