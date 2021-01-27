إقرار ميزانية بلدية طمرة 2021 بالإجماع

صدّقت بلدية طمرة على الميزانية المقترحة للعام 2021 بإجماع رئيسها، د. سهيل ذياب، وأعضاء المجلس البلدي، في الجلسة العادية التي عقدتها، مساء يوم أمس الثلاثاء.

وبلغت ميزانية بلدية طمرة لهذا العام 246 مليون شيكل.

وذكرت البلدية أن الجلسة شهدت نقاشا موضوعيا وعرضا مهنيا لتعديل بنود معينة في الميزانية لصالح المدينة وأهلها.

وأكدت أن المجلس البلدي ضمن حفظ التوازن المالي وارتفاع المبالغ سنة تلو الأخرى نتاج العمل المخطّط لما به من خير ومصلحة لطمرة وضمن مخطّطات مستقبليّة تضمنُ هذا الازدياد للسنوات القادمة.