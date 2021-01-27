المشافي الأهلية تحصل على وعد بـ"زيادة ملحوظة" في ميزانياتها

توصّلت المشافي الأهليّة، مساء الأربعاء، إلى اتفاق مع وزارة المالية الإسرائيليّة يقضي بـ"زيادة ملحوظة" في ميزانية هذه المشافي للعام الجاري.

ومن هذه المشافي 3 في الناصرة، هي المشافي العربية الوحيدة داخل الخط الأخضر.

واجتمع مندوبون من هذه المشافي، الأربعاء، مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية، يسرائيل كاتس.

وبحسب بيان عن الناطق باسم المشفى الإنجليزي في الناصرة، إبراهيم بشناق، فتم الاتفاق "على إقامة لجنة مكونة من مندوبين عن وزارتي الصحة والمالية بالإضافة لمندوبي المستشفيات الأهلية، لتحضير توصيات بما يخص الميزانيات المرصودة لهذه وتقديمها لوزارة المالية قبل إقرار ميزانية العام 2021، بناء على مبدأ المساواة".

والأحد ما قبل الماضي، صعّدت هذه المشافي احتجاجاتها للمساواة في الميزانيّات إثر الفجوات في الميزانيّات مع المشافي الحكوميّة.

والأربعاء الماضي، أوقفت المشافي كافة الخدمات الطبية، باستثناء العاجلة.

كما نصبت خيمة اعتصام قبالة مبنى وزارة المالية الإسرائيليّة في القدس، وقال بيان صدر عن المشافي قبل أسبوعين إنّ "وزارة المالية تعي جيدًا ما تعانيه هذه المستشفيات، وتعلم أيضًا ما تقوم به من خطوات احتجاجية، ولم يُحرّك المسؤولون في الوزارة ساكنًا ولم يبادروا للبدء في مفاوضات لحل هذه الأزمة".

وتابع البيان إن هذه المشافي "تعاني من أوضاع اقتصادية خانقة وصعبة جراء التمييز والإجحاف بحقها، وقد تهدد هذه الأزمة كيانات المستشفيات الأهلية السبع".