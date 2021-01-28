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عرعرة النقب: انتشار للشرطة والأمن تمهيدا لزيارة نتنياهو

تاريخ النشر: 28/01/2021 - 14:57

عرعرة النقب: انتشار للشرطة والأمن تمهيدا لزيارة نتنياهو
من عرعرة النقب، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

كثفت قوات الشرطة والأمن الإسرائيلية تواجدها في قرية عرعرة النقب، بعد ظهر اليوم الخميس، تمهيدا لزيارة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الصحة، يولي إدلشتاين، إلى محطة تطعيم ضد كورونا.

ويزور نتنياهو بلدات عربية في الآونة الأخيرة، بهدف كسب أصوات عربية في انتخابات الكنيست المقبلة المقرر إجراؤها يوم 23 آذار/ مارس 2021.

وعقب النائب السابق والمرشح الثالث في قائمة التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ، جمعة الزبارقة، على زيارة نتنياهو للنقب بالقول إن "رئيس الحكومة نتنياهو هو المسؤول الأول عن هدم بيوتنا واستهداف شعبنا وسياسات التهجير والترحيل التي تنتهجها حكومات إسرائيل في النقب".

وأضاف أن "نتنياهو عنصريّ وفاشيّ وكاذب وغير مرحب به بين أهلنا في النقب وكافة قرانا وبلداتنا العربيّة، وأهلنا سيقولون كلمتهم في وجه سياسات الهدم والتهجير، ولن يقبلوا أن يكونوا مخزنًا للأصوات لنتنياهو والأحزاب الصهيونيّة، ولن تنطلي عليهم هذه الألاعيب".

وختم الزبارقة بالقول إن "صوت النقب عربي وطني في وجه العنصريّة والهدم والتهجير، ولن يكون غير ذلك والأيام القادمة ستثبت ذلك بشكل جازم".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#عرعرة النقب
#نتنياهو
#انتخابات الكنيست
#كورونا
#جمعة الزبارقة

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