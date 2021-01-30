أم الفحم: تمديد اعتقال شابين على خلفية الاحتجاجات ضد الجريمة

مددت محكمة الصلح في حيفا، مساء السبت، اعتقال شابين من مدينة أم الفحم حتى ساعات ظهر الأحد، وذلك بعد أن تم اعتقالهما على خلفية مشاركتهما في الاحتجاجات التي شهدتها المدينة، يوم الجمعة، تنديدا بالعنف والجريمة وتواطؤ الشرطة.

وتم تمديد اعتقال الشابين مجدي جبارين ومحمد أسعد حتى ظهر الأحد، بعد أن كانت الشرطة طالبت بتمديد اعتقالهما لمدة أسبوع، على خلفية المظاهرة ضد العنف والجريمة التي كانت يوم الجمعة.

يشار إلى أن عدد من المحامين والشبان من أم الفحم، بالإضافة إلى رئيس البلدية د.سمير محاميد، والنائب د.يوسف جبارين تواجدوا هذه الليلة عند المحكمة في حيفا ، تضامنا مع الشابين وللمطالبة بالإفراج عنهما.

وفرقت الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، بالقنابل الصوتية والمياه العادمة تظاهرة لأهالي مدينة أم الفحم، للأسبوع الثالث على التوالي، ضدّ العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة مع عصابات الإجرام.

واعتقلت الشرطة 5 متظاهرين، بينهم قاصر وناشط يهودي بينما أغلق المتظاهرون شارع 65 احتجاجا، حيث تم الإفراج عن 3 معتقلين.

وأعلن محامون من المدينة عن إقامة غرفة طوارئ لمتابعة من الاعتقالات التعسفية وممارسات العنف الشرطيّة ضد المتظاهرين السلميين. واستنكر المحامون "تصرّفات الشرطة الهمجية واستخدامها وحدة المستعربين المجرمة بحق المتظاهرين" وحمّلتها المسؤوليّة الكاملة عن سلامة المتظاهرين والمعتقلين.

وشهدت العديد من البلدات العربية في كافة أنحاء البلاد فعاليات ومظاهرات احتجاجًا على تواطؤ الشرطة في مكافحة الجريمة والعنف.

هذا، ونصبت خيمة اعتصام أمام مركز الشرطة في منطقة وادي عارة، يوم الإثنين الماضي، كخطوة ضمن القرارات التي اتخذتها بلدية أم الفحم واللجنة الشعبية، للضغط على الشرطة من أجل التحرك في محاربة الجريمة.