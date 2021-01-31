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باقة الغربية: تمديد اعتقال 3 مشتبهين بقتل عايدة أبو حسين

تاريخ النشر: 31/01/2021 - 18:56

باقة الغربية: تمديد اعتقال 3 مشتبهين بقتل عايدة أبو حسين
الضحية عايدة أبو حسين
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

مددت محكمة الصلح في الخضيرة، اليوم الأحد، اعتقال 3 مشتبهين بالضلوع في جريمة قتل عايدة أبو حسين (48 عاما) من مدينة باقة الغربية.

ويستدل من قرار المحكمة أن "أحد المشتبهين نسبت له شبهات التورط في القتل وهو ينتمي إلى الدائرة المركزية للجناة، سيما وأن صمته يقوي الشبهات ضده"؛ علمًا أن هذه المرة الخامسة التي يتم فيها تمديد اعتقال المشتبهين.

واعتقلت الشرطة، مؤخرا، الثلاثة (28 و50 عاما) من سكان منطقة وادي عارة بشبهة ارتكاب جريمة القتل.

ومما يذكر أن الضحية عايدة أبو حسين، قتلت يوم 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، في جريمة إطلاق نار خلال تواجدها داخل سيارة أمام منزلها بباقة الغربية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#عايدة أبو حسين
#جرائم القتل
#العنف والجريمة

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