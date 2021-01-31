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طمرة: الشعبية تستنكر تصرفات الشرطة وتطالب بإغلاق مركزها

تاريخ النشر: 31/01/2021 - 15:41

طمرة: الشعبية تستنكر تصرفات الشرطة وتطالب بإغلاق مركزها
تظاهرة احتجاجية في مفرق طمرة (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أدانت اللجنة الشعبية في مدينة طمرة تصرفات الشرطة الهمجية بعد إطلاق النار من قبل ضابط مركز الشرطة وإطلاق قنابل الصوت خلال اعتقال سائق ادعت أنها تطارده، واعتبرته "تجاوزا لكل الخطوط الحمراء".

وأكدت أن "هذا الحادث كان يمكن أن ينتهي خلال دقائق معدودة، لكن الشرطة حولتها إلى معركة روعت من خلال الأطفال والنساء والشيوخ والأهالي عموما في ساعات الليل المتأخرة".

واعتبرت اللجنة الشعبية أن "الشرطة المقصرة والمتواطئة مع العنف والجريمة، تقوم بأداء بائس تستقوي من خلاله على المواطنين الآمنين في بيوتهم وتترك المجرمين يعيثون فسادا".

وطالبت "بإقالة فورية لقائد مركز الشرطة بسبب فشله في مكافحة العنف والجريمة في طمرة، وتجاوزه لخطوط حمراء من خلال إطلاقه النار في الهواء والذي شكلّ خطرًا على المواطنين، وأوامره بإطلاق القنابل الوتية داخل حي سكني وفي ساعات متأخرة من الليل".

وأشارت الشعبية في ختام بيانها إلى أنها "كانت قد طالبت بإغلاق مركز الشرطة المتواطئة مع العنف والجريمة في طمرة، إذ أنها لا تقوم بواجبها لحماية المواطنين فقط وإنما تنشر الذعر وتروّع المواطنين بتصرفاتها الهمجية".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#طمرة
#العنف والجريمة
#تواطؤ الشرطة
#اللجنة الشعبية
#إطلاق نار

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