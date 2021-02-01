  2. محليات
  3. أخبار محلية

وفاة مسنة من فسوطة تأثرا بكورونا

تاريخ النشر: 01/02/2021 - 17:11

وفاة مسنة من فسوطة تأثرا بكورونا
توضيحية (المصدر: مستشفى نهريا)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

توفيت مسنة، تبلغ من العمر 70 عاما، تأثرا بعدوى فيروس كورونا المستجد في المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) بنهريا، اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان مستشفى نهريا أن "58 مريضا يرقدون لتلقي العلاج في 5 أقسام كورونا، بينهم 41 بحالة خطيرة و8 بحالة متوسطة و9 بحالة طفيفة".

ومما يذكر أن عدد الوفيات خلال الأسبوع الماضي ارتفع بـ64 حالة، وتعتبر الحصيلة الأسبوعية الأعلى ليرتفع مجمل الوفيات في البلدات العربية 753، في حين ارتفع عدد الوفيات على مستوى البلاد لذات الفترة بـ406 حالات ليبلغ مجمل الوفيات في البلاد 4745، وبهذا بلغت نسبة الوفيات في البلدات العربية من مجمل الوفيات 15.9% من مجمل عدد الوفيات في البلاد منذ بداية الأزمة.

هذا، وبلغ عدد الحالات الخطيرة في البلدات العربية لغاية الأمس، 190 حالة منها 60 حالة موصولة بجهاز التنفس الاصطناعي، في المقابل وعلى مستوى البلاد ارتفع عدد الحالات الخطيرة إلى 1075 حالة منها 306 حالات موصولة بجهاز التنفس الاصطناعي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#كورونا
#فيروس كورونا
#فسوطة
#مستشفى نهريا

حوارات

الحملة الأكاديمية الدولية لعزل إسرائيل وفضحها كنظام أبرتهايد
الحملة الأكاديمية الدولية لعزل إسرائيل وفضحها كنظام أبرتهايد

2021-01-30

د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس
د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس

2021-01-23

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست
ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

2021-01-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مبادرة جديدة للحفاظ على القائمة المشتركة
مبادرة جديدة للحفاظ على القائمة المشتركة

2021-02-01

إصابة خطيرة لشاب في حادث عمل وسط البلاد
إصابة خطيرة لشاب في حادث عمل وسط البلاد

2021-02-01

طمرة: اعتقال 19 شابا للاشتباه بتورطهم في العنف وتجارة المخدرات
طمرة: اعتقال 19 شابا للاشتباه بتورطهم في العنف وتجارة المخدرات

2021-02-01

الأكثر قراءة

الاتفاق على تمديد الإغلاق حتى صباح يوم الجمعة

الاتفاق على تمديد الإغلاق حتى صباح يوم الجمعة

2021-01-31
العثور على جثة رجل عربي وامرأة في شقة بكرميئيل

العثور على جثة رجل عربي وامرأة في شقة بكرميئيل

2021-01-31
الحكومة الإسرائيلية تبحث تمديد الإغلاق لأسبوع

الحكومة الإسرائيلية تبحث تمديد الإغلاق لأسبوع

2021-01-31
الطيرة: مقتل شاب إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارة

الطيرة: مقتل شاب إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارة

2021-01-31
انتخابات الكنيست: انقسامات وتحالفات محتملة قبل إغلاق باب الترشيح

انتخابات الكنيست: انقسامات وتحالفات محتملة قبل إغلاق باب الترشيح

2021-01-31