وفاة مسنة من فسوطة تأثرا بكورونا

توفيت مسنة، تبلغ من العمر 70 عاما، تأثرا بعدوى فيروس كورونا المستجد في المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) بنهريا، اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان مستشفى نهريا أن "58 مريضا يرقدون لتلقي العلاج في 5 أقسام كورونا، بينهم 41 بحالة خطيرة و8 بحالة متوسطة و9 بحالة طفيفة".

ومما يذكر أن عدد الوفيات خلال الأسبوع الماضي ارتفع بـ64 حالة، وتعتبر الحصيلة الأسبوعية الأعلى ليرتفع مجمل الوفيات في البلدات العربية 753، في حين ارتفع عدد الوفيات على مستوى البلاد لذات الفترة بـ406 حالات ليبلغ مجمل الوفيات في البلاد 4745، وبهذا بلغت نسبة الوفيات في البلدات العربية من مجمل الوفيات 15.9% من مجمل عدد الوفيات في البلاد منذ بداية الأزمة.

هذا، وبلغ عدد الحالات الخطيرة في البلدات العربية لغاية الأمس، 190 حالة منها 60 حالة موصولة بجهاز التنفس الاصطناعي، في المقابل وعلى مستوى البلاد ارتفع عدد الحالات الخطيرة إلى 1075 حالة منها 306 حالات موصولة بجهاز التنفس الاصطناعي.