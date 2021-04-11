إحراق صناديق للبريد في قرية ميسر

أحرق جناةٌ مجهولون صناديق البريد في قرية ميسر، فجر اليوم الأحد.

وأسفر الحريق عن أضرار جسيمة لصناديق البريد التابعة للأهالي. واستدعيت طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى المكان وأخمدت الحريق.

وسادت حالة من التذمر والاستياء بين الأهالي الذين كانوا يتلقون الرسائل الخاصة بهم بواسطة صناديق البريد التي أُحرقت، وطالبوا الشرطة بتحمل مسؤوليتها والعمل على ضبط النظام وتوفير الأمن والأمان واعتقال الجاني.

يذكر أن البلدات العربية في البلاد تشهد أعمال عنف وجريمة واعتداءات على المرافق العمومية والخصوصية ما يستوجب العمل بجدية لمحاربتها والتصدي لها وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.