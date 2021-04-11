  2. محليات
  3. أخبار محلية

إحراق صناديق للبريد في قرية ميسر

تاريخ النشر: 11/04/2021 - 08:30

إحراق صناديق للبريد في قرية ميسر
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أحرق جناةٌ مجهولون صناديق البريد في قرية ميسر، فجر اليوم الأحد.

وأسفر الحريق عن أضرار جسيمة لصناديق البريد التابعة للأهالي. واستدعيت طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى المكان وأخمدت الحريق.

وسادت حالة من التذمر والاستياء بين الأهالي الذين كانوا يتلقون الرسائل الخاصة بهم بواسطة صناديق البريد التي أُحرقت، وطالبوا الشرطة بتحمل مسؤوليتها والعمل على ضبط النظام وتوفير الأمن والأمان واعتقال الجاني.

يذكر أن البلدات العربية في البلاد تشهد أعمال عنف وجريمة واعتداءات على المرافق العمومية والخصوصية ما يستوجب العمل بجدية لمحاربتها والتصدي لها وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#ميسر
#بريد
#جنايات

حوارات

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي
د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي

2021-03-20

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

هدم مخازن تجارية في دبورية
هدم مخازن تجارية في دبورية

2021-04-11

30.5 سم لامتلاء بحيرة طبرية
30.5 سم لامتلاء بحيرة طبرية

2021-04-11

ثلوجٌ مُفَاجِئَةٌ على جبل الشيخ
ثلوجٌ مُفَاجِئَةٌ على جبل الشيخ

2021-04-11

الأكثر قراءة

تسريب جديد للأمير حمزة:

تسريب جديد للأمير حمزة: "المعلم راقبني" أثناء رحلة خارجية

2021-04-10
دير الأسد تتشح بالسواد عقب جريمة القتل المزدوجة

دير الأسد تتشح بالسواد عقب جريمة القتل المزدوجة

2021-04-10
محقّقون أردنيّون: هذه علاقة عوض الله بالأمير حمزة

محقّقون أردنيّون: هذه علاقة عوض الله بالأمير حمزة

2021-04-10
إسرائيل تستعدّ لتصعيد المواجهة البحريّة مع إيران

إسرائيل تستعدّ لتصعيد المواجهة البحريّة مع إيران

2021-04-10
حالة الطقس: موجة برد تستمر حتى الثلاثاء

حالة الطقس: موجة برد تستمر حتى الثلاثاء

2021-04-10