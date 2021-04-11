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ثلوجٌ مُفَاجِئَةٌ على جبل الشيخ

تاريخ النشر: 11/04/2021 - 09:25

ثلوجٌ مُفَاجِئَةٌ على جبل الشيخ
جبل الشيخ، صباح اليوم (تصوير إدارة المنتجع)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تساقطت ثلوج مفاجئة على جبل الشيخ في هضبة الجولان العربي السوري المحتل في ظل حالة الطقس السائدة في البلاد، الليلة الماضية وصباح اليوم الأحد.

وأفادت إدارة منتجع جبل الشيخ، صباح اليوم، أن الثلوج التي تساقطت على جبل الشيخ في شهر نيسان على غير العادة وبشكل مفاجئ، تراكمت بنحو 15-20 سم.

هذا، وتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأحد، التي تبقى رغم ذلك دون معدلاتها بنحو 5-7 درجات، وأن تسود أجواء باردة جدا في ساعات الصباح، ثم تستقر الأجواء نهارا مع طقس بارد نسبيا في الجبال وأقل برودة في باقي المناطق السهلية والساحلية والغورية. وتكون الفرصة سانحة لهطول زخات محلية محدودة في بعض المناطق، وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبيا إلى باردة في معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة أحيانا.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#ثلوج
#جبل الشيخ
#الجولان
#حالة الطقس

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