30.5 سم لامتلاء بحيرة طبرية

ارتفع منسوب المياه في بحيرة طبرية بسنتيمتر بعد سحب كميات كبيرة من المياه أحدث انخفاضا بنحو 5 سم، منذ يوم الخميس الماضي ولغاية اليوم، حسب معطيات نشرتها سلطة المياه، صباح اليوم الأحد.

وأفادت سلطة المياه أن منسوب المياه في بحيرة طبرية ارتفع إثر تدفق كميات من المياه من جراء هطول أمطار في المناطق المجاورة لطبرية وتدفقها إلى البحيرة.

وقالت السلطة إن منسوب المياه في بحيرة طبرية بلغ 209.105- تحت سطح البحر، حسب فحص أجراه موظفو السلطة، صباح اليوم، وينقص البحيرة 30.5 سم لامتلائها بشكل كامل.