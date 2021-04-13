  2. محليات
  3. أخبار محلية

زوج القتيلة سهى منصور: الشرطة لم توفر الحماية لزوجتي رغم معرفتها بأنها مهددة

تاريخ النشر: 13/04/2021 - 12:39

زوج القتيلة سهى منصور: الشرطة لم توفر الحماية لزوجتي رغم معرفتها بأنها مهددة
زوج القتيلة سهى منصور (عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

حمّل زوج ضحية جريمة القتل، المرحومة سهى منصور (38 عاما) من مدينة الطيرة، مسؤولية قتلها وعدم توفير الحماية لها للشرطة، إذ أنها "كانت مهددة، والشرطة لديها علم بالموضوع، وسبق أن قدمنا شكاوى في محطة الشرطة إثر تهديدات، وأُحرقت سيارتي وسيارة سهى، دون أن تفعل الشرطة شيئا لتوفير الأمن والأمان لنا".

وقال الزوج الثاكل محمد منصور لـ"عرب 48"، صباح اليوم الثلاثاء، إن "كل هذه التهديدات جاءت بسبب أن سهى أرادت أن تقدم شهادة في الشرطة ضد الشخص الذي أحرق سيارتها".

وأكد أن "سهى أحبت عملها، وأحبت أن تتطور وتتقدم في حياتها، ولم تكل يوما، كانت امرأة عصامية كونت نفسها بنفسها، حتى أنها هي التي أنقذتني من الديون في فترة صعبة مرت علينا معا".

وأضاف منصور أنه "بنينا بيتا جديدا، ووضعنا فيه أشياء بسيطة، واليوم نحن نرمم به ونضيف عليه. قبل مقتلها بيوم ذهبنا إلى الضفة واشترينا بعض مستلزمات البيت".

الضحية سهى منصور

وختم زوج القتيلة بالقول إنه "سمعت صوت الرصاص من بعيد، ظننت أنه أطلق على السيارة أو على المحل. لم أتوقع أن تكون سهى المستهدفة. دخلت إلى المحل وكان الشعور الذي راودني غير مريح حين رأيت تجمع الناس، ومن ثم فوجئت الفاجعة، إذ أن سهى كانت غارقة بدمها ومطروحة على الأرض، وقد أصابتها رصاصات القتل في عنقها وصدرها".

يذكر أن سهى منصور (38 عاما)، وهي أمّ لثلاثة أبناء، قُتِلت في جريمة إطلاق نار نفذها مجرم في محلها الخاص للتجميل بمدينة الطيرة، مساء أمس الإثنين.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الطيرة
#سهى منصور
#جرائم القتل
#جرائم قتل النساء

حوارات

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي
د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي

2021-03-20

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابة خطيرة لشاب في حادث دهس قرب حيفا
إصابة خطيرة لشاب في حادث دهس قرب حيفا

2021-04-13

دير الأسد: وقفة احتجاجية ضد العنف والجريمة
دير الأسد: وقفة احتجاجية ضد العنف والجريمة

2021-04-13

"المتابعة" تدعو للمشاركة بمظاهرة احتجاجية في الشيخ جراح
"المتابعة" تدعو للمشاركة بمظاهرة احتجاجية في الشيخ جراح

2021-04-13

الأكثر قراءة

مقتل امرأة في جريمة إطلاق نار في الطيرة

مقتل امرأة في جريمة إطلاق نار في الطيرة

2021-04-12
عدد سكان إسرائيل 9.327 مليون بينهم 74% يهود

عدد سكان إسرائيل 9.327 مليون بينهم 74% يهود

2021-04-12

"كيرن كييمت" تصادق على شراء أراض بمحافظتي نابلس وجنين

2021-04-12
مفاوضات تشكيل حكومة نتنياهو: طريق مسدود مع الصهيونية الدينية

مفاوضات تشكيل حكومة نتنياهو: طريق مسدود مع الصهيونية الدينية

2021-04-12
قتيل برصاص الجيش الإسرائيلي بادعاء محاولة تهريب على الحدود المصرية

قتيل برصاص الجيش الإسرائيلي بادعاء محاولة تهريب على الحدود المصرية

2021-04-12