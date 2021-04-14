"يوم استقلالهم يوم نكبتنا": مسيرات وفعاليات في قرى مهجرة الخميس

تنظم هيئات وحراكات فلسطينية مسيرات وفعاليات في عدة قرى مهجرة في البلاد، غدا الخميس.

وتوجهت جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين إلى "أبناء وبنات شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم في الشتات، الضفة الغربية المحتلة، وقطاع عزة المحاصرة أن يشاركوا عبر صفحة جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، والصفحات الخاصة بهم في رفع أسماء قرانا ومدننا التي هجرنا منها عام 1948، وأيضا رفع العلم الفلسطيني وإسماع النشيد الوطني الفلسطيني. يوم استقلالهم يوم نكبتنا".

وطالبت الجمعية أيضا بـ"رفع اسم القرية والمدينة والعلم على أسطح المنازل والشرفات يوم المسيرة، لكي نأكد للقاصي والداني بأن لا بديل عن حق العودة، الشرعي، الإنساني والقانوني غير القابل للتصرف الذي ضَمِنته الهيئات الشرعية عالميا وخاصة قرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة، ولنثبت للقاصي والداني بأن شعب الجبارين يأبى النسيان والتنازل عن حق العودة".

وناشدت الجمعية الجميع بـ"المشاركة في مسيرة العودة الـ24 كما عهدناكم في المسيرات السابقة التي شاركتم وشاركتن بها بعشرات الآلاف على أراضي القرى المهجرة".

اللجون

ودعا الحراك الفحماوي الموحّد إلى المشاركة في مسيرة قرية اللجّون المهجرة، غدا الخميس الساعة الثانية بعد الظهر.

وأكد الحراك أن "هناك فعاليات متعددة، منها مسيرة للفرسان، ورسم للأطفال وغيرها".

وأشار إلى أن "الدعوة قطرية. حفاظا على المكان والهوية، وفاءً للذاكرة وحماية للمستقبل.. نكون يوم الخميس في اللجون ونتصدى لأي محاولة لطمس رواية تهجير اللجون وتضحيات أهلنا للدفاع عنها".

حطين

ودعت لجنة أهالي حطين وناشطات وناشطون من أجل العودة، في ذكرى النكبة الـ73، إلى زيارة حطين، وجاء في الدعوة "حطين بتستنانا نكون مع أهلها في يوم عودتهم عأرض الواقع. موعدنا بساحة الجامع يوم الخميس من الساعة 13:00- 16:00. مع زوايا وفعاليات، مع أعلام وشعارات العودة. رح ترجع الحياة لحطين وأهلها في أهم يوم بتاريخنا. يوم استقلالهم يوم نكبتنا".

الدامون

ودعت لجنة ناشطي أهل الدامون المهجرة الأهالي إلى المشاركة، الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، في أمسية ليلة العودة إلى الدامون، ويوم غد الخميس الساعة 11:00 في مسيرة العودة السنوية في داخل القرية على أرض الدامون، والانطلاق من جانب عين الدامون باتجاه الحارة الشرقية.