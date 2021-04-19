بسمة طبعون: إصابة خطيرة لشاب في جريمة طعن

أصيب شاب، في الثلاثينات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لجريمة طعن في قرية بسمة طبعون، اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 15:51 حول مصاب في بسمة طبعون، وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية له وهو بحالة خطيرة وغير مستقرة".

وأحيل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.