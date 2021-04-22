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مقتل منير عنبتاوي من حيفا: هل تقدم النيابة لائحة اتهام ضد الشرطي القاتل؟

تاريخ النشر: 22/04/2021 - 15:38

مقتل منير عنبتاوي من حيفا: هل تقدم النيابة لائحة اتهام ضد الشرطي القاتل؟
من المكان الذي قُتِل فيه عنبتاوي (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أنهى قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش)، حديثا، التحقيق في جريمة قتل الشاب منير أحمد عنبتاوي (33 عاما) بعيارات نارية على يد عناصر من الشرطة أمام منزله في حي "وادي النسناس" بمدينة حيفا، يوم 29 آذار/ مارس 2021.

ومن المفترض أن تكون الشرطة قد سلمت المواد للنيابة العامة لاتخاذ قرار، لكنها لم تنشر نتائج التحقيق لغاية الآن.

وستنشر لاحقا تفاصيل الجريمة، وما إذا ستقدم النيابة لائحة اتهام ضد الشرطي القاتل أم أنها ستغلق ملف جريمة القتل!

الضحية منير عنبتاوي وشقيقته

يذكر أن شقيقة الضحية قالت في حينه لـ"عرب 48"، إنه "طلب من والدتي المال في الوقت الذي لم يتوفر معها، وفي أعقاب ذلك نزل إلى الشارع غاضبا وهو يعاني من اضطرابات نفسية. والدتي هي من اتصلت بالشرطة حتى لا يشكل خطرا على نفسه والآخرين ويتم نقله إلى المستشفى".

وتساءلت: "كيف يعقل أن تطلق الشرطة رصاصات على شخص مريض بمنطقة الظهر بدلا من اعتقاله؟".

ووفقا لادعاء الشرطة فإنها تلقت بلاغا حول "مشتبه كان يقوم بأعمال شغب في أحد شوارع حيفا، وعند محاولة اعتقاله حاول طعن أفراد الشرطة، فأطلقوا النار عليه، فيما أصيب أحد العناصر بجروح طفيفة".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

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#منير عنبتاوي
#قتلوا برصاص الشرطة
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#ماحاش

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