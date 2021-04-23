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تأكيد غياب السفير الإماراتيّ: القطريّة للسلطات العربيّة تتراجع عن مقاطعة إفطار رمضانيّ

تاريخ النشر: 23/04/2021 - 19:24

تأكيد غياب السفير الإماراتيّ: القطريّة للسلطات العربيّة تتراجع عن مقاطعة إفطار رمضانيّ
جانب من اجتماع سابق للجنة ("عرب 48")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت اللجنة القطرية لرئاسة السلطات المحلية العربية، مشاركتها في إفطار جماعيّ رمضانيّ دعا إليه مركز السلطات المحليّة في البلاد، والذي كانت اللجنة قد قرّرت مقاطعته، أمس الخميس، بسبب مشاركة السفير الإماراتيّ لدى إسرائيل، فيه.

وذكرت اللجنة، يوم أمس، إن مقاطعتها للإفطار الرمضانيّ تأتي لمنع "تنفيذ أجندات وأهداف سياسية"، غير أنها تراجعت عن قرار المقاطعة، بعد التأكيد "بأن السفير الإماراتي لن يشارك في لقاء الإفطار الرمضاني الذي دعا إليه مركز السلطات المحلية، مساء يوم الأحد القادم في الناصرة".

وقالت اللجنة في بيانها، اليوم الجمعة، إن قرارها جاء "بعد أن أعلن وأكد رئيس مركز السلطات المحلية، حاييم بيباس، في حديثه مع رئيس اللجنة القطرية، مضر يونس، مساء أمس الخميس"، غياب السفير الإماراتي.

كما جاء قرار اللجنة "في ظلّ التراجُع عن زج اللجنة القطرية ورؤساء السلطات المحلية العربية في ما هو خارج عملهم وموقعهم وخارج سياق اللقاء"، بحسب البيان.

وذكرت اللجنة أنها "تؤكد المشاركة في دعوة مركز السلطات المحلية للقاء الإفطار، (...) وفقا للدعوة السابقة".

وكانت اللجنة قد أوضحت أمس أنها قررت كذلك، مقاطعة اللقاءات التي يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى عقدها مع رؤساء السلطات المحلية العربية مع قائد شرطة القدس السابق، أهارون فرانكو، لإضفاء الشرعية على تعيين الأخير "منسقا حكوميا لقضايا المواطنين العرب، خصوصا في مجال مواجهة العنف وقضايا أخرى".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#اللجنة القطرية لرئاسة السلطات المحلية العربية
#إفطار جماعي رمضانيّ
#مركز السلطات المحليّة في البلاد
#السفير الإماراتي لدى إسرائيل
#التطبيع

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