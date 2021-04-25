الطائفة العربية المعروفية تحتفل بزيارة مقام النبي شعيب

يحتفل أبناء الطائفة العربية المعروفية بزيارة مقام النبي شعيب عليه السلام في قرية حطين المُهجّرة، اليوم الأحد، إذ توافدت جموع غفيرة من أبناء الطائفة المعروفية منذ ساعات الصباح من كافة القرى الدرزية في الجليل والكرمل والجولان المحتل إلى المقام للمشاركة في الزيارة السنوية.

وكانت الزيارة للمقام قد ألغيت في العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وقال المجلس الديني الأعلى لطائفة الموحدين الدروز في البلاد، حول الزّيارة السّنويّة لمقام النّبي شعيب عليه السّلام، إنه "بعد عامٍ ونيّف في ظلّ جائحة كورونا المقيتة، ومع بداية عودة الحياة الطّبيعيّة إلى سابق عهدها في البلاد، واقتراب موعد الزّيارة السّنوية التّقليدية لمقام سيّدنا النّبيّ شعيب عليه السلام، عُقدت مشاورات مع كلٍّ من سيّاس الخلوات والهيئة الدّينيّة، منتدى السّلطات المحلّيّة الدّرزيّة، أعضاء البرلمان ومستشارين أخصّائيّين ومهنّيين وتمّ بالإجماع اتّخاذ القرار بما يلي:

• بموجب تعليمات وزارة الصّحة والشّارة الخضراء الّتي تمنع تجّمع أكثر من 300 شخص داخل خلوة المقام الشّريف، ومع تعذّر إمكانيّة إقامة المراسم الدّينيّة والصّلوات في باحة المقام، وحرصًا على سلامة وصحّة المصلّين والزّائرين، تقرّر إلغاء السّهرة الدّينيّة مساءَ السّبت الموافق 24 نيسان 2021، وإلغاء المراسم الرّسميّة صباح 25 نيسان 2021.

• خلال يومي 24 و25 من نيسان 2021، سيكون المقام الشّريف مفتوحًا للزّيارات الفردّية والشّخصيّة، بينما ستكون قاعة الخلوة مغلقة.

• تسهيلًا على عمليّة الزّيارة، يُطلب من الزّائرين الكرام عدم المكوث في المقام لمدّة زمنيّة طويلة، وإفساح المجال للجميع للتّبرّك وأداء واجب الزّيارة".

وأكد المجلي مرّة أخرى أنّ "هذا القرار أتى على مضض، بعد أن تاقت النّفوس للعودة إلى لقاء الإخوان في الزّيارات والاجتماعات العامّة، إلّا أنّ المسؤوليّة الجماعيّة حتّمت اتّخاذ مثل هذا القرار الذي اتّخذ منعًا للمخاطرة بصحّة الإخوان، خاصّةً وأنّ هذه الجائحة الّتي لا تزال بيننا مستمّرة في الانتشار وتعريض حياة النّاس للخطر وحصد أرواحٍ كثيرة، تحديدًا أثناء التّجمهرات الكبيرة داخل الأماكن المغلقة. هذا القرار الصّادر عن الهيئة الدّينيّة أتى لتجنّب إجراء فحوصات كورونا للزّائرين وإصدار تأشيرات وبطاقات تطعيم، مقدًمًا فرصةٍ متساوية لكافّة أبناء الطّائفة لأداء الزّيارة بكلّ حرّيّة دون فرض أيّ تحديد أو تقييد".

وناشد المجلس "كافّة أبناء الطّائفة بالالتزام وتطبيق كافّة التّعليمات براءةً للذّمّة والضّمير وتسريعًا لعودة الحياة والمناسبات الدّينيّة والاجتماعيّة إلى سابق عهدها".