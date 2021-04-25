"الفاشيّة لن تمرّ": وقفة تضامن مع القدس ويافا في شفاعمرو

شارك العشرات من أهالي شفاعمرو، وطمرة، وكابول وعبلين في وقفة تضامن والتحام مع أهالي مدينتَي القدس المحتلّة، ويافا، الذين يتصدون لمخططات الاقتلاع السلطويّة الإسرائيليّة، والذين يُعتدَى عليهم من قِبل الشرطة الإسرائيليّة بشكل متكرّر، وبخاصّة خلال الأيام الأخيرة.

وكانت اللجان الشعبية في هذه البلدات قد دعت للمشاركة في هذه الوقفة التي تندد بالمحاولات الإسرائيلية لاقتلاع يافا والقدس من هويتهما، بالإضافة إلى الاعتداء المستمرّة على الأهالي فيهما.

جانب من المشاركين في الوقفة التضامنيّة ("عرب 48")

ورفع المشاركون في الوقفة التي نُظِمت في مدخل مدينة شفاعمرو، لافتات كُتِبت عليها شعارات من قبيل؛ "نعم لحماية القدس والأقصى وكافة مقدساتنا المسيحية والإسلامية"، و"القدس عاصمة فلسطين"، و"شعبنا حيّ وحرّ"، و"يافا عروس فلسطين"، و"الفاشية لن تمر".

وقال رئيس اللجنة الشعبية في طمرة، محمد صبح: "نؤكد من خلال وقفتنا أن الدم الفلسطيني واحد، والهم واحد، والقضايا واحدة، لهذا نحن نطلق صرختنا من هذه الوقفة لنقول، نحن في الداخل الفلسطيني نقف إلى جانب أهلنا في القدس ويافا".

("عرب 48")

وأضاف صبح: "سيتمّ الإعلان عن سلسلة نشاطات سيُعلن عنها تباعًا، من خلال اللجان الشعبية في البلدات العربية".

وتابع: "ندعو جماهيرنا لنطلق صرخة واحدة مدوية ضدّ هذه الممارسات بحق شعبنا في القدس ويافا، وضدّ الممارسات القمعية الشرطية بحق المواطنين، فالشرطة تعادينا كوننا أبناء الشعب الفلسطيني".

("عرب 48")

بدوره، قال الناشط السياسيّ، مراد حداد: "إنّ ما يؤلم القدس يؤلم حيفا وعكا والجليل، فما يحدث من اعتداءات على أبناء شعبنا في القدس، وبخاصّة في هذا الشهر الفضيل (شهر رمضان) يؤلمنا، كما يؤلمنا هذا القمع ضد الصائمين والمصلين وعلى حرمة المسجد الأقصى والقدس".

("عرب 48")

وأضاف حدّاد: "إنّ ما يحدث في يافا يؤلمنا كحركات سياسية ومواطنين وشعب واحد"، مُشيرا إلى أن اللجان الشعبية في منطقة شفاعمرو ستعقد اجتماعا بعد الإفطار، "للتشاور في خطوات تصعيديّة".

("عرب 48")

("عرب 48")

("عرب 48")