إصابة خطيرة لشاب في حادث عمل وسط البلاد

أصيب عامل (30 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث عمل بورشة بناء في مدينة "بني براك"، وسط البلاد، بعد ظهر اليوم الخميس.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله بسيارة الإسعاف المكثف، على وجه السرعة، إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

هذا، ولقي 15 عاملا مصارعهم منذ مطلع العام الجاري 2021 في حوادث عمل، في ظل إهمال حكومي ممنهج يرافقه إهمال عدد من المقاولين لأمان وسلامة العاملين.