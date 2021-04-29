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اقتحام العراقيب واستفزاز أهلها فجر الخميس

تاريخ النشر: 29/04/2021 - 08:59

اقتحام العراقيب واستفزاز أهلها فجر الخميس
وقفة إحتجاجية ضد هدم العراقيب (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قال عدد من أهالي قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير والتي هدمتها السلطات الإسرائيلية للمرة 186 على التوالي في منطقة النقب، جنوبي البلاد، إن السلطات الإسرائيلية واصلت استفزازاتها إذ اقتحمت مساكنهم، فجر اليوم الخميس.

وقال رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن العراقيب، أحمد خليل أبو مديغم، لـ"عرب 48" إن "عناصر من وحدة ‘يوآف’ الشرطية التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب" المسؤولة عن تنفيذ عمليات هدم المنازل في البلدات العربية بالنقب، ومفتش ما تسمى ‘دائرة أراضي إسرائيل’ اقتحموا القرية واستطلعوا أوضاعها بصورة استفزازية، الساعة الثانية والنصف فجر اليوم الخميس، ما أدى إلى ترهيب الأهل".

وناشد أبو مديغم كافة أهالي العراقيب والنقب وقيادات المجتمع العربي بـ"التدخل لوقف استفزازات السلطات الإسرائيلية المتواصلة، والتي جاءت لأول مرة في ساعة كهذه".

وأكد الناشط عزيز صياح الطوري من قرية العراقيب، لـ"عرب 48" أن "استفزازات السلطات متواصلة، ولا تتوقف عند حد، إذ أنها اقتحمت القرية واستفزت الأهل الساعة الثانية والنصف، فجر اليوم".

ودعا الطوري كافة الغيورين إلى التحرك لإسناد العراقيب والوقوف إلى جانب أهلها أمام مخططات الاقتلاع والتهجير.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية هدمت، بحماية قوات من الشرطة، مساكن أهالي قرية العراقيب للمرة 186 على التوالي، بعد ظهر يوم 19 نيسان/ أبريل الجاري.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#النقب
#العراقيب
#أحمد خليل أبو مديغم
#عزيز الطوري

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