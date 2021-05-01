العثور على جثة امرأة في حيفا

عثر مساء اليوم السبت، على جثة امرأة (52 عاما)، داخل منزلها في مدينة حيفا، ولوحظ وجود علامات عنف على الجثة، وعليه تم تبليغ الشرطة التي تحقق إذا ما كان الحديث يدور عن جريمة قتل.

وجاء في التفاصيل أنه جرى العثور على جثة المرأة في منزلها، إذ وصل طاقم طبي إلى المكان ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاتها بعد فشل محاولات إنقاذ حياتها.

وتم إبلاغ الشرطة التي وصلت إلى المكان، وخلال التحقيق والتأكد من وجود علامات عنف على آثار وعلامات عنف، تم توقيف 3 من أفراد عائلة الضحية، وجرى تحويلهم للتحقيق في أسباب وملابسات وفاة قريبة العائلة، حيث لا تستبعد الشرطة أن تكون أسباب الوفاة جنائية.