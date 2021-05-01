الناصرة: مسيرة قطرية بمناسبة الأول من أيار

نُظمت في الناصرة، ظهر اليوم السبت، المسيرة التقليدية التي ينظمها الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في الأول من أيار في كل عام، بمشاركة قطرية.

ويشارك في المسيرة الآلاف من مدينة الناصرة وأعضاء من الجبهو الديمقراطيّة للسلام والمساواة الحزب الشيوعي الإسرائيلي والقيادات العربية من مختلف البلدات العربية.

وقد انطلقت المسيرة التقليدية من شارع توفيق زياد باتجاه مركز المدينة، وصولا إلى عين العذراء، حيث سيقام مهرجان خطابي.

ورفع المتظاهرون الشعارات التضامنية مع حقوق العمال، وشعارات أخرى منددة بسياسة حكومة اليمين العنصري والداعية إلى سقوط حكومة الاحتلال. إصافة إلى الاعلام الحمراء والاعلام الفلسطينية وهتفوا "عاش الأول من أيار عيد العمال الأحرار".