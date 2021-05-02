  2. محليات
  3. أخبار محلية

اعتقال تاجر من الناصرة بشبهة بيع مفرقعات في البعينة نجيدات

تاريخ النشر: 02/05/2021 - 15:19

اعتقال تاجر من الناصرة بشبهة بيع مفرقعات في البعينة نجيدات
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة تاجرا من الناصرة بشبهة بيع مفرقعات في قرية البعينة نجيدات، اليوم الأحد.

ووفقا للشرطة فإنها ضبطت عشرات الألعاب الناريّة والمفرقعات ومسدّسات "إيرسوفت" في قرية البعينة- نجيدات خلال نشاط مبادر للحدّ من استخدامها في أيّام شهر رمضان الكريم.

وادعت أنه في إطار النشاط، تمّ تفتيش مركبة لمشتبه من سكّان مدينة الناصرة (64 عاما)، ضبطت بحوزته عشرات الأنواع من المفرقعات والألعاب الناريّة ومسدّسات خرز "إيرسوفت" وبينها: 20 مسدّس خرز و200 كيس ذخيرة (حبّات من السيراميك)، و️156 ألعاب ناريّة، و8,240 مفرقعات.

ووفقا للاشتباه، وصل المشتبه به إلى القرية لكي يبيع المواد المشتبه بها لمحال تجاريّة، وبعد توقيفه تمّ إحالته للتحقيق في مركز الشرطة.

وفي هذا السياق، حذرت الشرطة من تجارة واستخدام المفرقعات والألعاب الخطرة التي تضرّ بأمن وسلامة الجمهور.

يذكر أنه في كلّ عام، يُصاب عشرات الأطفال والشباب في البلاد نتيجة استخدام المفرقعات والألعاب الخطرة. والألعاب الخطرة ليست لعبة أطفال، كما أنّ استخدامها محظور وخطير وقد يتسبّب في إصابة جسديّة وإزعاج وذعر بين الجمهور.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#الناصرة
#البعينة نجيدات
#مفرقعات
#ألعاب نارية

حوارات

القدس من "بوابات الأقصى" إلى "هبة باب العامود" والدفاع عن القلاع الأخيرة
القدس من "بوابات الأقصى" إلى "هبة باب العامود" والدفاع عن القلاع الأخيرة

2021-05-01

الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء
الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء

2021-04-24

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

وفاة شاب من رهط متأثرا بإصابته في جريمة إطلاق نار
وفاة شاب من رهط متأثرا بإصابته في جريمة إطلاق نار

2021-05-02

إصابة خطيرة لعامل من الضفة سقط من علو خلال عمله في كفار سابا
إصابة خطيرة لعامل من الضفة سقط من علو خلال عمله في كفار سابا

2021-05-02

الطوائف العربية المسيحية تحتفل بعيد الفصح المجيد حسب التقويم الشرقي
الطوائف العربية المسيحية تحتفل بعيد الفصح المجيد حسب التقويم الشرقي

2021-05-02

الأكثر قراءة

ميرون: قرية فلسطينيّة مهجرة

ميرون: قرية فلسطينيّة مهجرة

2021-05-01
حادثة الجرمق: ضغوط سياسية منعت تقييد عدد المشاركين في الاحتفالات

حادثة الجرمق: ضغوط سياسية منعت تقييد عدد المشاركين في الاحتفالات

2021-05-01
تظاهرة بالشيخ جراح: اعتداءات والشرطة تعتقل 3 متظاهرين

تظاهرة بالشيخ جراح: اعتداءات والشرطة تعتقل 3 متظاهرين

2021-05-01
كورونا في الهند: أرقام قياسية من جديد

كورونا في الهند: أرقام قياسية من جديد

2021-05-01
اتصالات بين فصائل فلسطينية لـ

اتصالات بين فصائل فلسطينية لـ"تشكيل حكومة وحدة وطنية"

2021-05-01