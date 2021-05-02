اعتقال تاجر من الناصرة بشبهة بيع مفرقعات في البعينة نجيدات

اعتقلت الشرطة تاجرا من الناصرة بشبهة بيع مفرقعات في قرية البعينة نجيدات، اليوم الأحد.

ووفقا للشرطة فإنها ضبطت عشرات الألعاب الناريّة والمفرقعات ومسدّسات "إيرسوفت" في قرية البعينة- نجيدات خلال نشاط مبادر للحدّ من استخدامها في أيّام شهر رمضان الكريم.

وادعت أنه في إطار النشاط، تمّ تفتيش مركبة لمشتبه من سكّان مدينة الناصرة (64 عاما)، ضبطت بحوزته عشرات الأنواع من المفرقعات والألعاب الناريّة ومسدّسات خرز "إيرسوفت" وبينها: 20 مسدّس خرز و200 كيس ذخيرة (حبّات من السيراميك)، و️156 ألعاب ناريّة، و8,240 مفرقعات.

ووفقا للاشتباه، وصل المشتبه به إلى القرية لكي يبيع المواد المشتبه بها لمحال تجاريّة، وبعد توقيفه تمّ إحالته للتحقيق في مركز الشرطة.

وفي هذا السياق، حذرت الشرطة من تجارة واستخدام المفرقعات والألعاب الخطرة التي تضرّ بأمن وسلامة الجمهور.

يذكر أنه في كلّ عام، يُصاب عشرات الأطفال والشباب في البلاد نتيجة استخدام المفرقعات والألعاب الخطرة. والألعاب الخطرة ليست لعبة أطفال، كما أنّ استخدامها محظور وخطير وقد يتسبّب في إصابة جسديّة وإزعاج وذعر بين الجمهور.