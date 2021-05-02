الطوائف العربية المسيحية تحتفل بعيد الفصح المجيد حسب التقويم الشرقي

حل اليوم، الأحد، عيد الفصح المجيد وهو أحد القيامة الذي تحتفل به الطوائف العربية المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي في البلاد.

وتقام قداديس العيد في الكنائس المختلفة بالبلاد والعالم، ويلقي رجال الدين عظة العيد أمام المؤمنين في باحات الكنائس بالبلاد.

واحتفل العرب المسيحيون الذين يسيرون حسب التقويم الغربي، بعيد الفصح المجيد في عدد من البلدات العربية بالبلاد بسبب عدم توحيد العيد بشكل تام، على الرغم من ازدياد الأصوات المطالبة بتوحيد الأعياد، واحتفلت بلدات مثل كفر ياسيف والبعنة والرامة.

وتتجه الأنظار بوجه خاص نحو مدينة القدس المحتلة في هذا العيد، في ظل وضع الاحتلال الإسرائيلي العراقيل أمام أبناء الطوائف العربية المسيحية واعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، على مواطنين مسيحيين في القدس المحتلة خلال محاولتهم الوصول إلى كنيسة القيامة للاحتفال بسبت النور للكنائس التي تسير حسب التقويم الشرقي.

وبهذه المناسبة المباركة، تتقدم أسرة موقع "عرب 48" بأحر التهاني بمناسبة عيد الفصح المجيد لكل أبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية، ونأمل أن يعود الفصح وقد تحررت كنيسة القيامة والمسجد الأقصى المبارك في إطار الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.