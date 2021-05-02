  2. محليات
  3. أخبار محلية

الطوائف العربية المسيحية تحتفل بعيد الفصح المجيد حسب التقويم الشرقي

تاريخ النشر: 02/05/2021 - 09:53

الطوائف العربية المسيحية تحتفل بعيد الفصح المجيد حسب التقويم الشرقي
(وفا)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

حل اليوم، الأحد، عيد الفصح المجيد وهو أحد القيامة الذي تحتفل به الطوائف العربية المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي في البلاد.

وتقام قداديس العيد في الكنائس المختلفة بالبلاد والعالم، ويلقي رجال الدين عظة العيد أمام المؤمنين في باحات الكنائس بالبلاد.

واحتفل العرب المسيحيون الذين يسيرون حسب التقويم الغربي، بعيد الفصح المجيد في عدد من البلدات العربية بالبلاد بسبب عدم توحيد العيد بشكل تام، على الرغم من ازدياد الأصوات المطالبة بتوحيد الأعياد، واحتفلت بلدات مثل كفر ياسيف والبعنة والرامة.

وتتجه الأنظار بوجه خاص نحو مدينة القدس المحتلة في هذا العيد، في ظل وضع الاحتلال الإسرائيلي العراقيل أمام أبناء الطوائف العربية المسيحية واعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، على مواطنين مسيحيين في القدس المحتلة خلال محاولتهم الوصول إلى كنيسة القيامة للاحتفال بسبت النور للكنائس التي تسير حسب التقويم الشرقي.

وبهذه المناسبة المباركة، تتقدم أسرة موقع "عرب 48" بأحر التهاني بمناسبة عيد الفصح المجيد لكل أبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية، ونأمل أن يعود الفصح وقد تحررت كنيسة القيامة والمسجد الأقصى المبارك في إطار الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#عيد الفصح
#التقويم الشرقي
#الطوائف المسيحيو

حوارات

القدس من "بوابات الأقصى" إلى "هبة باب العامود" والدفاع عن القلاع الأخيرة
القدس من "بوابات الأقصى" إلى "هبة باب العامود" والدفاع عن القلاع الأخيرة

2021-05-01

الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء
الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء

2021-04-24

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابة خطيرة لعامل من الضفة سقط من علو خلال عمله في كفار سابا
إصابة خطيرة لعامل من الضفة سقط من علو خلال عمله في كفار سابا

2021-05-02

مصرع امرأة في حادث طرق وسط البلاد
مصرع امرأة في حادث طرق وسط البلاد

2021-05-02

اعتقال زوجها وابنها: العثور على جثة امرأة في حيفا
اعتقال زوجها وابنها: العثور على جثة امرأة في حيفا

2021-05-02

الأكثر قراءة

ميرون: قرية فلسطينيّة مهجرة

ميرون: قرية فلسطينيّة مهجرة

2021-05-01
كورونا في الهند: أرقام قياسية من جديد

كورونا في الهند: أرقام قياسية من جديد

2021-05-01
اتصالات بين فصائل فلسطينية لـ

اتصالات بين فصائل فلسطينية لـ"تشكيل حكومة وحدة وطنية"

2021-05-01
حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

2021-05-01
جديدة المكر: الشرطة تقمع تظاهرة ضد مخطط شارع 6 وتعتقل 3 محتجين

جديدة المكر: الشرطة تقمع تظاهرة ضد مخطط شارع 6 وتعتقل 3 محتجين

2021-05-01