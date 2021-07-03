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3 إصابات بينها خطيرة في جريمتي طعن بحيفا وكفر قاسم

تاريخ النشر: 03/07/2021 - 22:48

3 إصابات بينها خطيرة في جريمتي طعن بحيفا وكفر قاسم
(توضيحية- تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب 3 أشخاص بجروح وصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة في جريمتي طعن بمدينتي حيفا وكفر قاسم، مساء السبت.

وفي كفر قاسم، قدم طاقم الطبي الإسعافات الأولية لشابين، إذ وصفت جروح أحدهما (18 عاما) بالحرجة بينما الآخر (16 عاما) بالطفيفة.

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى بيلنسون لاستكمال العلاج.

وفي حيفا، أصيب رجل في الستينات من عمره بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه للطعن، وجرى نقله إلى مستشفى "رمبام" في المدينة لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمتين اللتين لم تتضح خلفيتهما بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

هذا، وشهد المجتمع العربي تصاعدا في أحداث العنف وجرائم القتل في الآونة الأخيرة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في كبح ظاهرة العنف والجريمة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

وكانت آخر جرائم القتل في مدينة الناصرة، فجر السبت، حيث راح ضحيتها الشاب خالد عمر نخاش (19 عاما) بعد تعرضه لإطلاق نار في حي بير الأمير.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#كفر قاسم
#العنف والجريمة
#طعن

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