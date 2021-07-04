  2. محليات
  3. أخبار محلية

بعد أسبوعين على تخرجه: كفر قاسم تشيّع ضحية القتل

تاريخ النشر: 04/07/2021 - 19:24

بعد أسبوعين على تخرجه: كفر قاسم تشيّع ضحية القتل
من تشييع ضحية القتل في كفر قاسم (عرب 48)
تحرير: ربيع سواعد
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

شيعت جماهير غفيرة مساء، الأحد، جثمان الفتى أحمد عيسى (17 عاما) إلى مثواه الأخير في مدينة كفر قاسم، بعد تعرضه لجريمة قتل مساء أمس، السبت.

ومددت محكمة الصلح في بيتح تيكفا مساء اليوم اعتقال مشتبهين بالضلوع في جريمة القتل لغاية يوم الخميس القادم.

وتعرض الضحية لحادث دهس متعمد وطعن بالسكين، ما أسفر عن إصابته بجروح حرجة ما لبث حتى توفي متأثرا بجروحه في المستشفى بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.


وخيمت أجواء من الحزن على كفر قاسم في أعقاب الجريمة، خصوصًا وأن الضحية قد تخرج قبل أسبوعين بعدما أنهى المرحلة الثانوية، ومعروف عنه من عائلة ليس لها علاقة بالجريمة؛ وفقا لما رواه أهال من المدينة.

وذكر رئيس بلدية كفر قاسم، المحامي عادل بدير، لـ"عرب 48" أن "الضحية خسارة كبيرة لكفر قاسم والمجتمع العربي، إذ تربطني علاقة وطيدة مع والد المرحوم وهو إنسان بعيد عن العنف والجريمة".

ورأى بدير أنه "في الآونة الأخيرة نرى سهولة في استخدام السلاح بالمجتمع العربي، سواء السلاح الأبيض أو السلاح الناري، والمؤسف أكثر ازدياد ضحايا الجرائم من صغار السن".

وحول تفاصيل الجريمة أشار إلى أنه "لم يكن هناك أي خلاف بين العائلتين ولا حتى في وقت الجريمة، لم يكن شجارا بين أشخاص ولا نزاع سابق، ولهذا السبب نوجه نداء للشباب خصوصا بالتريث وأنه ليس من الرجولة أن ترفع سلاحا على صديقك أو ابن بلدك أو أي شخص آخر، بل على العكس فهذا يدل على جبن".

وختم بدير بالقول إن "الفقيد عرف بسيرته الحسنة وعرفناه حسن الخلق المبتسم دائما والمؤدب، ولم يؤذ بحياته أحدا وهذا ما يشهد له الطاقم التدريسي، ماذا نقول لوالدته وكيف يمكننا أن نهون عليها وللأسف هذه المأساة تبقى تلازمها في واقع مؤلم".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#كفر قاسم
#أحمد عيسى
#جرائم القتل
#العنف والجريمة
#عادل بدير

بعد أسبوعين على تخرجه: كفر قاسم تشيّع ضحية القتل

بعد أسبوعين على تخرجه: كفر قاسم تشيّع ضحية القتل

حوارات

د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي وحكومة بيضاء
د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي وحكومة بيضاء

2021-07-03

أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية
أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية

2021-06-26

حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس
حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس

2021-06-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"كفى لاستباحة دمائنا": تظاهرة في حيفا ضد قتل النساء
"كفى لاستباحة دمائنا": تظاهرة في حيفا ضد قتل النساء

2021-07-04

المتابعة: الحكومة الإسرائيليّة الجديدة تغيّب الحقوق المدنيّة والقوميّة للفلسطينيين
المتابعة: الحكومة الإسرائيليّة الجديدة تغيّب الحقوق المدنيّة والقوميّة للفلسطينيين

2021-07-04

اعتقال 12 متسولا في البطوف ومصادرة أموالهم
اعتقال 12 متسولا في البطوف ومصادرة أموالهم

2021-07-04

الأكثر قراءة

الناصرة: قتيل في جريمة إطلاق نار

الناصرة: قتيل في جريمة إطلاق نار

2021-07-03
رام الله: مظاهرة حاشدة تتجه نحو مقر الرئاسة للتنديد باغتيال نزار بنات

رام الله: مظاهرة حاشدة تتجه نحو مقر الرئاسة للتنديد باغتيال نزار بنات

2021-07-03
استهداف سفينة بالمحيط الهندي كانت بملكية رجل أعمال إسرائيلي

استهداف سفينة بالمحيط الهندي كانت بملكية رجل أعمال إسرائيلي

2021-07-03
إخلاء 50 منزلا في الرامة جراء حريق في حي الدبة

إخلاء 50 منزلا في الرامة جراء حريق في حي الدبة

2021-07-03
3 إصابات بينها خطيرة في جريمتي طعن بحيفا وكفر قاسم

3 إصابات بينها خطيرة في جريمتي طعن بحيفا وكفر قاسم

2021-07-03