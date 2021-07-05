اتهام شاب من كفر قرع بـ"الاعتداء على عائلة يهودية"

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة، اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضد شاب من كفر قرع، نسبت إليه "المشاركة في الاعتداء على عائلة يهودية بعد أن دخلت المكان عن طريق الخطأ"، حسب مزاعم الشرطة.

ويستدل من لائحة الاتهام أن الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) اعتقلوا الشاب بزعم مشاركته في الاعتداء الجماعي في كفر قرع، خلال المواجهات الأخيرة في شهر أيار/ مايو 2021، إلى جانب عدد من الشبان، ضمن حملة الاعتقالات في البلدات العربية على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على القدس وقطاع غزة واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد.

واعتقلت الشرطة الشاب (22 عاما)، يوم 6 حزيران/ يونيو 2021، ونسبت إليه "المشاركة في الاعتداء الجماعي وإلقاء الحجارة نحو المركبة ومحاولة لإخراج السائقة بواسطة شدها من شعرها".

يذكر أن النيابة العامة قدمت إلى المحكمة، قبل نحو ثلاثة أسابيع، لائحتي اتهام ضد شابين من سكان كفر قرع، نسبت إليهما "المشاركة في الاعتداء الجماعي على العائلة اليهودية".