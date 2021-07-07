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استمرار العمل في البؤرة الاستيطانية بشفاعمرو

تاريخ النشر: 07/07/2021 - 11:38

استمرار العمل في البؤرة الاستيطانية بشفاعمرو
من المكان بشفاعمرو، صباح اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أكد عدد من أهالي شفاعمرو أن أعمال الترميم والتوسعة في مزار للمستوطنين بزعم أنه ضريح لحاخام يُدعى يهودا بن بابا، في مدخل حي عثمان بالمدينة، مستمرة لغاية الآن، على الرغم من التوجهات العديدة للمسؤولين في شفاعمرو.

وأعرب الأهالي عن قلقهم من تحويل هذا المكان للمستوطنين المتواجدين فيه بشكل مستمر ومستفز لأهل الحي إلى بؤرة استطيانية تسبب التوتر والفوضى في شفاعمرو.

وحسب شهود عيان فإن العمال من المستوطنين المسلحين، ودعوا البلدية ولجنة التنظيم والبناء إلى التحرك والعمل على وقف العمل في المكان.

كما دعا ناشطون سياسيون البلدية واللجنة الشعبية والهيئات والقوى الوطنية إلى العمل من أجل المحافظة على شفاعمرو من المستوطنين وإفشال مخططاتهم.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#شفاعمرو
#يهودا بن بابا
#بؤرة استيطانية

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