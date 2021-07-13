  2. محليات
  3. أخبار محلية

بيدوفيليا: اعتقال 16 مشتبها بجرائم جنسية عبر الإنترنت

تاريخ النشر: 13/07/2021 - 09:02

بيدوفيليا: اعتقال 16 مشتبها بجرائم جنسية عبر الإنترنت
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة 16 شخصا للاشتباه بأنهم نفذوا جرائم تتعلق بالتحرش الجنسي بالأطفال "بيدوفيليا" في شبكة التواصل الاجتماعي عن طريق إرسال صور وأشرطة فيديو إباحية ورسائل نصية تحمل طابعا جنسيا إلى عميلة للشرطة انتحلت هوية فتاة قاصر (13 عاما).

ووفقا للشرطة "جرى إلقاء القبض على 16 مشتبها بهم (20 - 60 عاما) في مخالفات الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت من كافة أرجاء البلاد، ومن الشمال وحتى الجنوب. وكانت الشرطة قد قامت بتشغيل وكيلة سرية، والتي عملت على جمع المعلومات والأدلة بحق المشتبه بهم".

ومن المزمع أن تنظر المحكمة في طلب الشرطة لتمديد اعتقال بعض المعتقلين على ذمة التحقيق، اليوم.

وحذرت جمعيات لحماية الأطفال من ازدياد الجرائم الجنسية ضد القاصرين في البلاد، في الآونة الأخيرة.

بيدوفيليا

التحرش الجنسي بالأطفال أو الاعتداء الجنسي على الطفل هو استخدام الطفل لإشباع الرغبات الجنسية لبالغ أو مراهق، أو يكون بين قاصرين فارق العمر بينهما فوق الخمسة أعوام، والسن الفاصل المعتبر لدى غالبية دول العالم هو 18 عاما، فكل شخص تحت سن الثامنة عشر يعد قاصرا، وما فوق هذا يعد مراهقا.

ويشمل التحرش تعريض الطفل لأي نشاط أو سلوك جنسي. ويتضمن غالبا التحرش الجنسي بالطفل من قبيل ملامسته أو حمله على ملامسة المُتحرش جنسيا.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#بيدوفيليا
#جرائم جنسية
#إنترنت
#شبكة التواصل الاجتماعي

حوارات

حوار مع د. جبارين | قانون المواطنة وشرعنة قانون القومية والتقدم نحو دستور نظام الأبارتهايد
حوار مع د. جبارين | قانون المواطنة وشرعنة قانون القومية والتقدم نحو دستور نظام الأبارتهايد

2021-07-10

د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي
د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي

2021-07-03

أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية
أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية

2021-06-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

والد الشهيد موسى حسونة يشتكي رئيس بلدية اللد: "هددني بالقتل"
والد الشهيد موسى حسونة يشتكي رئيس بلدية اللد: "هددني بالقتل"

2021-07-13

حالة الطقس: أجواء حارة وعودة موجة الحر الخميس
حالة الطقس: أجواء حارة وعودة موجة الحر الخميس

2021-07-13

مصرع عامل من أم الفحم بانهيار سقف مبنى
مصرع عامل من أم الفحم بانهيار سقف مبنى

2021-07-12

الأكثر قراءة

يورو 2020: المنتخب الإيطالي بطلا للمرة الثانية في مسيرته

يورو 2020: المنتخب الإيطالي بطلا للمرة الثانية في مسيرته

2021-07-12
الأردن: سجن باسم عوض الله والشريف حسن 15 عاما بقضية

الأردن: سجن باسم عوض الله والشريف حسن 15 عاما بقضية "الفتنة"

2021-07-12
إثر وفاة ابنتها.. حملة فلسطينية لإطلاق سراح الأسيرة جرار من سجون الاحتلال

إثر وفاة ابنتها.. حملة فلسطينية لإطلاق سراح الأسيرة جرار من سجون الاحتلال

2021-07-12
وزارة الأمن الإسرائيلية استخدمت

وزارة الأمن الإسرائيلية استخدمت "كاكال" بصفقات أراضي مزورة بالضفة للمستوطنين

2021-07-12
توجيه تهمة الاتصال بعميل أجنبي ليعقوب أبو القيعان

توجيه تهمة الاتصال بعميل أجنبي ليعقوب أبو القيعان

2021-07-12