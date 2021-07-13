بيدوفيليا: اعتقال 16 مشتبها بجرائم جنسية عبر الإنترنت

اعتقلت الشرطة 16 شخصا للاشتباه بأنهم نفذوا جرائم تتعلق بالتحرش الجنسي بالأطفال "بيدوفيليا" في شبكة التواصل الاجتماعي عن طريق إرسال صور وأشرطة فيديو إباحية ورسائل نصية تحمل طابعا جنسيا إلى عميلة للشرطة انتحلت هوية فتاة قاصر (13 عاما).

ووفقا للشرطة "جرى إلقاء القبض على 16 مشتبها بهم (20 - 60 عاما) في مخالفات الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت من كافة أرجاء البلاد، ومن الشمال وحتى الجنوب. وكانت الشرطة قد قامت بتشغيل وكيلة سرية، والتي عملت على جمع المعلومات والأدلة بحق المشتبه بهم".

ومن المزمع أن تنظر المحكمة في طلب الشرطة لتمديد اعتقال بعض المعتقلين على ذمة التحقيق، اليوم.

وحذرت جمعيات لحماية الأطفال من ازدياد الجرائم الجنسية ضد القاصرين في البلاد، في الآونة الأخيرة.

بيدوفيليا

التحرش الجنسي بالأطفال أو الاعتداء الجنسي على الطفل هو استخدام الطفل لإشباع الرغبات الجنسية لبالغ أو مراهق، أو يكون بين قاصرين فارق العمر بينهما فوق الخمسة أعوام، والسن الفاصل المعتبر لدى غالبية دول العالم هو 18 عاما، فكل شخص تحت سن الثامنة عشر يعد قاصرا، وما فوق هذا يعد مراهقا.

ويشمل التحرش تعريض الطفل لأي نشاط أو سلوك جنسي. ويتضمن غالبا التحرش الجنسي بالطفل من قبيل ملامسته أو حمله على ملامسة المُتحرش جنسيا.