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حريق داخل مخزن تجاري كبير في جلجولية

تاريخ النشر: 16/07/2021 - 13:02

حريق داخل مخزن تجاري كبير في جلجولية
من مكان الحريق بجلجولية، صباح اليوم (طاقم الإطفاء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

شب حريق هائل داخل مخزن مساحته ألف متر، ويحتوي على ألعاب للأطفال والأدوات المنزلية في قرية جلجولية، صباح اليوم الجمعة.

وعمل متطوعون من أهل جلجلولية و14 طاقم إطفاء على إخماد النار في المخزن ومنع انتشارها إلى محيط المخزن.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي أن "طواقم إطفاء وإنقاذ عملت على إخماد حريق كبير شبّ داخل مخزن في جلجولية، وعلى ما يبدو أنه يحوي ألعاب أطفال وأدوات منزلية".

وأضاف أنه "جرى استدعاء طواقم تعزيز إضافية، وأخمدت طواقم الإطفاء النار وسيطرت عليها. ولم يبلغ عن إصابات أو عالقين.

وباشر خبراء الحرائق التحقيق في ملابسات الحريق الذي تسبب بأضرار جسيمة وخسائر فادحة داخل المخزن التجاري.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#جلجولية
#حرائق
#مخازن
#سلطة الإطفاء والإنقاذ

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