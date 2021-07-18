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النقب: إبطال المصادقة على خارطة هيكليّة صُدّقت "دون علم وإشراك السكان"

تاريخ النشر: 18/07/2021 - 23:38

النقب: إبطال المصادقة على خارطة هيكليّة صُدّقت "دون علم وإشراك السكان"
أم الحيران مسلوبة الاعتراف (توضيحية- أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أبطلت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء جنوبيّ البلاد، خارطة هيكلية تفصيلية، كانت اللجنة قد صدّقتها، "دون علم أصحاب الأرض الخاصة بالمخطط من السكان البدو، ودون إعلامهم بحقهم بحسب القانون، الاعتراض على الخارطة".

جاء ذلك بحسب ما أفاد المحامي، د. قيس يوسف ناصر، في بيان أصدره الأحد، موضحا فيه أن قرار إبطال الخارطة، اتُّخِذ "هذا الأسبوع (خلال الأسبوع الأخير)".

وذكر البيان أن "المؤسسة المسماة ’سلطة توطين البدو’ كانت قد قامت بتحريك الخارطة المذكورة، من أجل تمرير خط عابر إسرائيل، وسكة الحديد في المنطقة القريبة، من قرية أم بطين".

وأوضح البيان أنه "رغم علمها (’سلطة توطين البدو’) بمعارضة أصحاب الأرض من المواطنين العرب البدو للخارطة، استمرت في إجراءات المصادقة على الخارطة حتى صدّقت نهائيا بالخفية عن السكان، وأصحاب الأرض، ودون إعطائهم حقهم الطبيعي والقانوني بالاعتراض على الخارطة أمام اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء، قبل أن تقرر المصادقة عليها".

وأوضح البيان أن المحامي توجه إلى "اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في الجنوب، وبيّن لها العيوب والخروقات الفادحة في قرارها المصادقة على الخارطة دون علم وإشراك السكان".

وأضاف أن اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء جنوبيّ البلاد، "قامت في جلستها هذا الأسبوع، بالاعتراف بعدم نزاهة الإجراءات، وبالإعلان عن إبطال المصادقة على الخارطة، ونشرها لاعتراضات الجمهور مجددا، ليتمكن أصحاب الأرض من الاعتراض على الخارطة والطعن فيها".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#النقب
#بدو النقب
#خارطة هيكلية
#اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء

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